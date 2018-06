« Je suis heureuse de pouvoir travailler avec des personnes qui, collectivement, partagent les mêmes buts. Et je suis contente de pouvoir mettre mon expertise acquise lors de la naissance de cette ligue à profit pour l'avenir des Furies », a déclaré la cofondatrice de la Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF).

Small, qui compte 18 saisons au sein du hockey féminin d’élite, dont 15 à Toronto, a remporté la Coupe Clarkson dans l’uniforme des Furies en 2014.

L'ancienne gardienne de but a aussi gagné l’or olympique avec l’équipe canadienne aux Jeux de Salt Lake City, en 2002, et à Turin, en 2006, en plus d'obtenir l’argent lors du tout premier tournoi olympique ouvert aux femmes, en 1998, à Nagano.

Je veux offrir aux partisans une expérience sportive incroyable lorsqu’ils viennent voir les Furies jouer. Sami Jo Small

Elle est une des rares joueuses à avoir réalisé la « triple couronne », qui consiste à décrocher l’or olympique, l’or au Championnat du monde et la Coupe Clarkson, remise aux championnes de la LCHF.

Sami Jo Small remplacera Nicole Latreille, dont le contrat d’un an n’a pas été renouvelé.