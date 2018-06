Rafael Nadal et Simona Halep devaient connaître une bonne quinzaine aux Internationaux de France pour conserver leur place au sommet du tennis mondial, et c'est ce qu'ils ont fait. Les deux joueurs sont devenus les premiers depuis Jim Courier et Monica Seles, en 1992, à remporter les honneurs à Paris alors qu'ils détenaient chacun le premier rang mondial de l'ATP et de la WTA.