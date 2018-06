Le vétéran voltigeur de 37 ans a frappé un simple, deux doubles et un circuit de trois points pour aider les siens à balayer la série de quatre rencontres contre les Orioles.

Cette victoire, jumelée à la défaite de 5-4 des Rays de Tampa Bay aux mains des Mariners de Seattle, a permis aux Torontois de se hisser au 3e rang dans l'Est de l'Américaine avec une fiche de 30-35.

Les Jays amorceront une série de trois rencontres face aux Rays à Tampa lundi.

Kendrys Morales, Teoscar Hernandez et Kevin Pillar ont aussi frappé la longue balle pour les vainqueurs, qui ont récolté un sommet cette saison de 19 coups sûrs.

Marco Estrada (3-6) s’est illustré au monticule, retirant neuf frappeurs sur des prises en plus de six manches de travail. Il a accordé deux circuits en solo, à Trey Mancini et Jonathan Schoop.

Joe Biagni a donné un point en une manche de travail, puis Tim Mayza a blanchi les Orioles (19-45) dans les deux dernières.

Alex Cobb (2-8) a éprouvé toutes sortes d'ennuis pendant les trois manches et deux tiers qu'il a été utilisé, permettant 9 points mérités sur 11 coups sûrs, malgré 5 retraits au bâton.

C'est en quatrième que les Jays ont mis le match hors de portée des Orioles avec six points pour faire 9-1.

Randal Grichuk a lancé la manche avec un simple, suivi d'un coup sûr chanceux de Gio Urshela après un retrait.

Le prochain frappeur, Granderson, a expédié la balle par-dessus la clôture du champ droit. Après un deuxième retrait, Pillar a produit deux points à l'aide d'un simple, avant que Grichuk n'obtienne son deuxième coup sûr de la manche, poussant Pillar au marbre.