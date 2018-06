Thomas a devancé au classement général le Britannique Adam Yates, vainqueur de la septième et ultime étape, et le Français Romain Bardet.

C'est la plus belle victoire de ma carrière! Je n'envisageais pas la victoire, je pensais juste au jour suivant, à la côte suivante. Et maintenant, je réalise... Je n'imaginais pas pouvoir gagner une épreuve aussi montagneuse quand je faisais encore de la piste. C'est après les Jeux de Londres que je me suis consacré complètement à la route. Le cycliste Geraint Thomas

Le Gallois a souffert dans le dernier kilomètre de cette manche qui en comptait 136, ponctuée de trois pénibles ascensions. Il a conclu en 5e place à 19 secondes de Yates, auteur d'un chrono de 3 h 51 min 34 s, après avoir subi deux crevaisons.

« Aujourd'hui, les crevaisons ne m'ont pas beaucoup aidé, il a fallu partir en poursuite pour revenir. Dans la dernière ascension, je savais ce que je pouvais perdre sur Yates. Chaque kilomètre, j'étais plus confiant et plus heureux », a-t-il confié.

Thomas a conservé le maillot jaune de meneur et terminé avec une minute d'avance sur Yates au cumulatif. Il s'agit de la seconde victoire de sa carrière après son triomphe au Paris-Nice de 2016.

Yates a débordé à 50 m de la ligne d'arrivée Dani Navarro, rescapé d'une longue échappée mais privé in extremis du succès, pour gagner la dernière étape. Le coureur espagnol a bouclé la course à quatre secondes du gagnant.

Bardet a suivi cinq secondes plus tard pour fermer la marche sur le podium.

« Je savais que je devais attendre pour partir au bon moment. Dans les étapes précédentes, j'avais pris l'initiative et ça n'avait pas réussi, a affirmé Yates. Là, je devais être patient et marquer Romain Bardet qui était mon rival au classement général. »

Les Québécois Hugo Houle et Antoine Duchesne ont fini en 62e et 103e positions, respectivement, à 18:28 et 25:33 de Yates.

Houle a occupé le même rang au classement cumulatif. Duchesne a de son côté abouti en 88e place.