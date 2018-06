À la suite du rejet de la candidature suisse, il reste encore six villes pour l'obtention des JO : Calgary (Canada), Cortina d'Ampezzo, Milan et Turin (Italie), Erzurum (Turquie), Graz (Autriche), Sapporo (Japon) et Stockholm (Suède). La ville hôtesse sera désignée en septembre 2019.

Les habitants du Valais devaient se prononcer sur un crédit de 100 millions de francs suisses (131,18 M$ CA) apporté par leur canton, qui devait organiser une grande partie des épreuves.

Fin mai, le gouvernement suisse avait rappelé son soutien à la candidature, demandant au Parlement de garantir la somme de 994 millions de francs suisses (1,3 G$ CA) au projet olympique.

Il s'agit d'un sixième échec pour Sion dans sa quête d'organiser les Jeux d'hiver. Les opposants à la candidature s'étaient fortement mobilisés sous le slogan « Trois semaines de fête, 30 ans de dettes ».

Le Comité international olympique (CIO), malgré une série de réformes, a fait face à de nombreuses défections de villes initialement candidates à la suite de référendums populaires ou de décisions politiques.

Récemment, Budapest, Rome et Hambourg ont renoncé à des candidatures pour les Jeux d'été.

En 2015, seulement deux villes étaient candidates pour les Jeux d'hiver de 2022, soit Almaty et Pékin. La capitale chinoise a été désignée, devenant la première ville à recevoir à la fois les Jeux d'été et d'hiver.