L'Allemand a établi un nouveau record de piste en vertu d'un temps de 1 min 10 s et 764/1000 en pneus hypertendres sur la piste longue de 4,361 km. Au passage, il a signé sa 54e première position en qualifications en carrière en F1.

Il sera accompagné sur la première ligne de la grille de départ, dimanche, par le pilote Valtteri Bottas (Mercedes), qui a bouclé le parcours en 93 millièmes de seconde de plus que Vettel.

Max Verstappen, qui a dominé les trois séances d'essais libres, partira de la deuxième ligne, aux côtés du pilote Mercedes Lewis Hamilton, 4e.

Le Britannique a donc échoué dans sa tentative de devancer Michael Schumacher dans le livre de records de la F1, car il n'est pas parvenu à se qualifier en position de tête de l'épreuve canadienne pour la septième fois de sa carrière.

Kimi Raikkonen (Ferrari) et Daniel Ricciardo (Red Bull) ont pris respectivement les cinquième et sixième échelons.

Contrairement à Mercedes, Ferrari et Red Bull ont pu compter sur des évolutions au niveau de leur moteur respectif ce weekend. La Scuderia a aussi ajouté de nouvelles dérives latérales à l'avant de leurs bolides rouge écarlate.

La Williams de Stroll hors circuit

Comme c'est le cas depuis le début de la fin de semaine, les Williams de Lance Stroll et de Sergey Sirotkin n'ont pas été en mesure de rivaliser avec le reste du plateau. Le Québécois, 19 ans, partira de la 17e position sur la grille, aux côtés de son coéquipier russe, 18e.

C'est la cinquième fois cette saison que Stroll prendra le départ d'un Grand Prix en fond de grille.

Malgré tous ses efforts pour pousser sa voiture au maximum, son chrono a été insuffisant pour lui donner accès à la deuxième vague de qualifications (Q2). Stroll a abordé la dernière chicane trop vite et il a été contraint de la court-circuiter.

Photo : Getty Images/Mark Thompson

« J'ai bloqué les pneus avants à mon dernier tour, a-t-il expliqué. Mais même si j'étais plus rapide de deux dixièmes et demi qu'à mon premier tour rapide (1:13,590), il me manquait encore trois ou quatre dixièmes pour avancer en Q2. »

Stroll partira donc de la même position sur la grille que l'an dernier, mais on lui a rappelé qu'il avait néanmoins terminé la course au 9e rang, récoltant ses premiers points au championnat.

« Avec un bon départ et une belle course, on ne sait jamais », a-t-il convenu.

Son défi est toutefois plus grand puisque sa Williams n'est pas aussi rapide que l'an dernier en lignes droites.

« J'ai réussi le même temps que Felipe en Q1 l'an passé. Cela veut dire que nous n'avons pas progressé comme nous aurions dû par rapport aux autres. »

Depuis le début de la saison, Stroll n'est parvenu que deux fois à prendre part à Q2. À Bakou, fin avril, il avait connu l'un de ses très rares moments encourageants en se qualifiant 10e et terminant la course au 8e rang, procurant les seuls points de son écurie cette année.

Stroll occupe présentement le 16e rang au championnat des pilotes avec quatre points. Son coéquipier Sorotkin a un palmarès encore vierge.