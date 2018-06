En prélude au Tour, qui empruntera un parcours quasi identique le 18 juillet, les candidats au podium se sont livrés à une répétition grandeur nature dans une étape gagnée par l'Espagnol Pello Bilbao (Astana). Elle a souligné les qualités de descendeur de Romain Bardet et l'opiniâtreté de l'Irlandais Dan Martin mais aussi la force de Thomas, en passe de gagner pour la première fois le Dauphiné.

Si la forteresse Sky a été entamée (Kwiatkowski et Moscon notamment) quand l'équipe AG2R La Mondiale de Bardet est passée à l'attaque dans le col du Pré, loin de l'arrivée, elle a assuré l'essentiel. « Quand un coureur de Sky est moins bien, il y en a toujours un autre pour le suppléer », a commenté le porteur du maillot jaune.

Thomas a été entouré jusqu'à 7 km de l'arrivée et au démarrage du Britannique Adam Yates. Il a contrôlé ensuite Bardet et Dan Martin sur la partie la plus raide de l'ascension de La Rosière (17,6 km à 5,8 %) avant de les distancer irrésistiblement dans les derniers hectomètres.

Comme la veille, le Gallois s'est assuré la 2e place de l'étape, sur les pentes du Petit Saint-Bernard. Il a ajouté à son avance au classement général, jusqu'à 1 min 29 s sur Yates et 2 min 1 s sur Bardet.

« Honnêtement, il n'y avait rien à faire contre », a réagi Bardet, qui a mis sous pression le Britannique dans la descente très technique du Cormet de Roselend, à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. Mais le maillot jaune n'a pas failli.

Une étape réjouissante pour Hugo Houle

Hugo Houle a vécu une journée quasi parfaite. Le cycliste de Sainte-Perpétue a épaulé son coéquipier chez Astana, Pello Bilbao, dans l’échappée du jour pour que ce dernier remporte l’étape.

« Je suis content d’avoir contribué à la victoire de l’équipe et c’est toujours bon pour le moral d’être aux avant-postes dans des étapes difficiles comme ça. 110 kilomètres et 4400 mètres de dénivelé, c’est assez costaud! C’est une belle victoire », a soutenu Houle, qui a terminé 59e à plus de 18 minutes de l’Espagnol.

Au classement général, le cycliste de 27 ans pointe au 60e rang.

J’ai travaillé fort ces derniers jours pour être dans l’échappée, mais ça ne se matérialisait pas, a poursuivi Houle. Là, j’étais devant avec notre leader et j’ai pu lui donner du soutien. Personnellement, c’est un bel accomplissement. C’est mon boulot et ma récompense, c’est d’aider mes leaders dans l’échappée. Hugo Houle

L’autre Québécois présent au Critérium du Dauphiné, Antoine Duchesne (Groupama-FDJ), classé 69e samedi, occupe le 87e rang au classement général.