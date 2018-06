Une controverse a éclaté lors des Jeux olympiques de Pyeongchang, en février dernier, quand les patineurs qui ont tenté le plus de sauts à quadruple rotation ont terminé au sommet du classement. Il est même arrivé des cas où des patineurs qui ne les ont pas parfaitement réussis ont obtenu plus de points que ceux qui n'en ont pas tenté.

L'ISU espère que ce changement augmentera la variété des performances.

Lors de son congrès bisannuel qui a pris fin vendredi à Séville, l'ISU a aussi établi des panels indépendants pour évaluer les scores dans les compétitions majeures et éviter le « favoritisme national ».

L'Union a également modifié le processus de sélection olympique, renommé le programme court en danse sur glace « danse rythmique » et ajusté le degré d'exécution de plus ou moins 3 à plus ou moins 5, ce qui augmenterait l'écart des notes.

En couple, l'ISU a annoncé que le nombre d'équipes qui allaient se qualifier pour le programme libre aux Championnats du monde allait passer de 16 à 20.