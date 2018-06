Le commissaire Rob Manfred a annoncé la sanction vendredi. Elle est rétroactive au 5 juin et couvre 100 matchs au total. Torres a accepté de ne pas porter la décision en appel. Il participera à un programme d'évaluation et de traitements.

Torres n'a pas lancé jusqu'ici cette saison. Son nom avait été inscrit sur la liste des joueurs exclus avant que ne s'amorce le camp d'entraînement.

Le 9 janvier dernier, le baseballeur de 24 ans a plaidé non coupable à des accusations d'agression armée et d'avoir endommagé la propriété d'autrui en Cour supérieure du comté de Maricopa, à Phoenix. Il avait été arrêté et accusé le 29 décembre précédent.

Le gaucher a compilé une fiche de 7-4 avec un sauvetage et une moyenne de 4,21 en 62 rencontres la saison dernière.