L’athlète de Saint-Jean-sur-Richelieu a stoppé le chrono à 59,85 s. La Néerlandaise Liesette Bruinsma a obtenu l’or au calcul des points selon le record du monde de la catégorie du handicap. Ayant réalisé un record du monde de 1:05,81 chez les S11, Bruinsma s’est naturellement imposée. L’Italienne Carlotta Gilli (S13, 58,91 s) a fini au deuxième rang.

« Je ne suis pas souvent passée sous la minute au 100 m dans ma vie, cinq ou six fois, alors c’est quand même excellent. La piscine de Berlin est une que je préfère et il y a plusieurs épreuves, ici, qui ne sont pas aux Jeux paralympiques, alors les records tombent plus facilement », a commenté Rivard.

« J’ai perdu la médaille d’argent par un seul point, ce qui équivaut à environ 5 centièmes de seconde », a précisé la Québécoise qui avait fini deuxième de l’étape de Sheffield, la semaine dernière, en Grande-Bretagne.

Rivard sera du 50 m libre samedi.

À lire aussi : Aurélie Rivard éclipse son record du monde au 200 m libre à Berlin

Record du monde pour Shelby Newkirk

Shelby Newkirk de Saskatoon a prouvé qu’elle est bel et bien l’une des étoiles montantes de la paranatation en abaissant le record du monde du 50 m dos S7.

Elle a remporté l’argent, toutes catégories confondues, avec un temps de 38,00 s, le premier podium international de sa carrière.

Le classement est basé sur le nageur qui est le plus près du record du monde dans sa propre catégorie.

La gagnante, la Britannique Hannah Russell, a battu le record du monde de la catégorie S12 par une plus grande marge que Newkirk, ce qui explique sa médaille d’or. Russell a réalisé un temps de 31,61 s.

« Je suis vraiment contente de ma technique, » a dit la Canadienne de 21 ans, dont le trouble neurologique, appelé dystonie, affecte ses quatre membres. « J’ai bien commencé la journée en préliminaires et j’ai analysé ce que je devais améliorer en finale. J’ai réussi à mettre cela en œuvre. »

Newkirk a éclipsé l’ancienne marque mondiale de 38,32 s détenue par la Chinoise Keting Li depuis les Jeux paralympiques de Rio 2016.

« J’ai travaillé très fort depuis que j'ai réussi à faire ma place dans l’équipe nationale l’an dernier et je suis vraiment contente de mon amélioration, a dit Newkirk, étudiante de 2e année en éducation à l’Université de la Saskatchewan. Je travaillerai fort jusqu’à Tokyo 2020. »