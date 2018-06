La septième tête de série a ainsi réussi là où l'Espagnol Pablo Carreno Busta (no 10), le Belge David Goffin (no 8) et le Serbe Novak Djokovic (no 20) ont échoué lors des trois tours précédents.

Cecchinato a tenu son bout durant deux manches contre le récent champion du tournoi de Lyon qui surfe sur une série de 10 victoires. Il s'est toutefois effondré dans la troisième, à court de ressources après un étonnant parcours parisien.

L'Italien a laissé passer l'occasion de rééquilibrer la rencontre au bris d'égalité du deuxième acte. Il a comblé un retard de 3-6 et s'est même donné la première de trois balles de manche à 7-6 après avoir gagné quatre points d'affilée.

Chaque fois, Thiem a répondu par la négative, avant d'accentuer son avance à deux engagements à zéro à sa cinquième tentative.

Si j'avais perdu [la deuxième manche], le match aurait été très serré. La clé a été cette manche. Dominic Thiem

Marco Cecchinato donne libre-cours à sa frustration après avoir perdu la seconde manche au bris d'égalité. Photo : The Associated Press/Michel Euler

L'Italien, classé 72e raquette mondiale, réalisera un bond de géant pour intégrer le top 30 lundi. Il n'avait pas remporté un seul match dans une compétition du grand chelem avant de mettre le pied dans la capitale française.

Cecchinato a récolté quelques points grâce à des amortis à répétition, mais Thiem a éventuellement réussi à les repérer et les contrer.

Après deux essais infructueux pour accéder à la finale de Roland-Garros, Thiem a cette fois-ci décroché le triomphe manquant. Il avait été défait en demi-finales en 2016 et 2017 par Djokovic et Rafael Nadal.

L'Autrichien connaîtra l'identité de son adversaire plus tard dans la journée. Il se mesurera à Nadal (no 1), champion en titre à Paris, ou à Juan Martin Del Potro (no 5).

Thiem est le seul joueur à avoir maîtrisé Nadal sur la terre battue ces deux dernières années. Le « taureau de Manacor » a vu rouge aux Masters de Rome, en 2017, et de Madrid, en 2018.

