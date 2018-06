Fernandez n'avait pas perdu une seule manche lors de ses quatre rencontres précédentes. Gauff (no 16) a mis un terme à cette domination grâce à trois bris dans l'acte initial, soit un de plus que la Québécoise.

L'Américaine a poursuivi sur sa lancée dans le second engagement en s'imposant à deux reprises au service de sa rivale. Fernandez lui a rendu la pareille une seule fois.

L'athlète de 15 ans, championne d'un tournoi à Porto Alegre, au Brésil, cette saison, a signé sa victoire la plus importante de la compétition en huitièmes de finale.

Elle avait montré la porte de sortie à la troisième tête de série, la Colombienne Maria Camila Osorio Serrano (no 3).

La finale mettra donc aux prises deux Américaines puisque Caty McNally a pris la mesure de la Polonaise Iga Swiatek 3-6, 7-6 (8/6) et 6-4.

Eugenie Bouchard demeure donc l'unique représentante de l'unifolié à avoir enlevé les honneurs d'un événement du grand chelem chez les juniors. Elle avait triomphé à Wimbledon en 2012.

Filip Peliwo avait également remporté le titre à Londres lors de cette même année. Il avait ajouté les Internationaux des États-Unis à son palmarès deux mois plus tard.

Plus récemment, en 2016, Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime ont à tour de rôle décroché la couronne au All England Club et à Flushing Meadows.