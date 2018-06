Jules Bianchi faisait partie de la filière Ferrari et était promis à un très bel avenir.

Il avait commencé sa carrière en F1 au sein de l'équipe russe Marussia (motorisée par Ferrari), tout en poursuivant son travail de pilote d'essai pour Ferrari.

Jules Bianchi (à gauche) et Nico Rosberg en 2014 Photo : Getty Images/Mark Thompson

Le Grand Prix du Japon de 2014 avait été disputé sous une pluie battante et en fin de journée, après avoir été retardé en raison du mauvais temps.

Bianchi a perdu le contrôle de sa Marussia et s'est encastré dans un petit véhicule de remorquage qui déplaçait une autre monoplace vers un endroit sécuritaire.

Il avait subi de graves blessures à la tête et ne s'était jamais réveillé du coma dans lequel il était plongé. Il est mort le 17 juillet 2015.

Parmi ceux qui ont vécu le drame de très près, il y a Charles Leclerc qui a perdu à la fois un ami et un modèle.

Leclerc a découvert le karting à l'âge de quatre ans sur le circuit du père de Jules (Bianchi), le meilleur ami de son père, un jour où il ne voulait pas aller à l'école.

Charles s'est ensuite mesuré à Jules, de huit ans son aîné, avant que Bianchi n'atteigne la F1 en 2013.

« Je dois tout à mon père et à Jules (Bianchi). Je leur dédie chaque course et chaque victoire », raconte volontiers le jeune homme de 20 ans né à Monte-Carlo d'un père, Hervé, qui a été pilote de formule 3.

De passage à Montréal pour son premier Grand Prix du Canada comme titulaire, il a accepté de partager les sentiments qui l'habitent depuis la mort de Jules Bianchi.

« Ça a été très difficile, dit Leclerc d'entrée au micro de Radio-Canada. Jules était mon parrain sportif. C’était une personne extrêmement proche de ma famille. Nos deux pères étaient meilleurs amis aussi.

« Après, est-ce que ça a affecté ma carrière, ou moi ? En tant que pilote, non, en tant que personne, bien sûr. Et il me manque encore énormément », avoue-t-il candidement.

Charles Leclerc Photo : Société Radio-Canada

« C’est pas facile, mais il faut faire avec, et j’essaie de faire le meilleur job possible en tout cas. Pour lui et pour mon père aussi, que j’ai perdu l’année dernière, rappelle-t-il doucement.

« Ce sont deux personnes qui m’ont permis d’arriver ici, là où j’en suis, précise-t-il. Là, il faut maintenant que je me concentre sur le travail à faire pour essayer de les remercier de la meilleure façon. »

A-t-il eu un petit moment d’hésitation quant à la suite à donner à sa carrière quand Jules Bianchi est parti ?

« Absolument pas. Non, dit-il franchement. Je n’ai jamais pensé arrêter ma carrière à ce moment-là. Depuis le début, je sais que c’est un sport…(pause)… un sport dangereux. Voilà, c’était difficile à gérer comme situation, mais je n’ai jamais remis en question ma carrière. »

Charles Leclerc a déjà marqué 9 points, grâce à sa 6e place à Bakou (8 points) et sa 10e à Barcelone. Ayant grandi dans le programme de développement de Ferrari, il serait sur la petite liste de l'équipe italienne.

Lance Stroll (Williams) derrière Charles Leclerc (Sauber) Photo : Getty Images/WILLIAM WEST

« Jusqu'à présent, il a saisi les occasions en course, marqué des points dans une voiture qui n'a pas sa place dans les points. Il fait tout ce qu'il peut en ce moment », a dit Sebastian Vettel.

« Ce qu’il a fait au cours des dernières années a été formidable à voir. C’est vraiment génial de voir un gamin aussi talentueux arriver en ayant mérité sa place. Il a vraiment le potentiel pour faire de bonnes choses ici », a dit Lewis Hamilton.

Des commentaires élogieux et mérités qui l'obligent à garder les pieds sur terre.

« J’essaie juste de me concentrer sur moi-même. Je suis toujours très honnête avec moi-même, explique Leclerc. Quand je fais une erreur, je le dis. Je n’ai pas peur de le dire et ça, c’est hyper important dans ce sport-là.

« Après, les commentaires positifs, ça fait toujours plaisir, mais j’essaie de ne pas trop y faire attention, et de me concentrer sur ce que je peux améliorer. »

Jules Bianchi aurait pu obtenir un volant chez Ferrari, mais la vie en a décidé autrement. Charles Leclerc aimerait lui aussi un jour y arriver, car il est clair que Sauber Alfa-Roméo n'est qu'une étape dans sa carrière qui se décline déjà en rouge.

« Ferrari, c'est un rêve depuis que je suis tout petit. C'est pour moi le rêve ultime et je ferai tout pour. Je vais beaucoup travailler pour grandir et mon objectif final serait d'avoir une place chez eux », a conclu Charles Leclerc.