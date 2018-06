En finale, l’athlète de Saint-Jean-sur-Richelieu a stoppé le chrono à 2 min 8 s 64/100, retranchant 2 s 34/100 à son record établi lors de la même compétition l’an dernier.

En matinée, Aurélie avait déjà battu sa marque mondiale, mais par seulement 41 centièmes.

« Mon objectif était de battre le record du monde une fois plutôt que deux et pas par une aussi grande marge. Ç’a donc été une grande surprise! J’imagine que j’étais prête pour ça. Je suis partie plus vite que d’habitude et l’adrénaline d’être en avant m’a aidée à rester en avant. »

Aurélie Rivard sera de retour sur les blocs de départ vendredi afin de prendre part au 100 m libre.

Les paranageurs complètent une série de trois compétitions en trois semaines.

En Grande-Bretagne la semaine dernière, Aurélie avait remporté une médaille d’or et deux médailles d’argent.

« C’est une de mes forces et même si je suis fatiguée psychologiquement, on dirait que ça va de mieux en mieux. Je suis vraiment contente de nager aussi vite après trois semaines de compétition. »

L’autre Québécoise présente dans la capitale allemande, Tess Routliffe (S7), a fini au quatrième rang du 100 m brasse grâce à un nouveau record canadien.