Un texte de Jean St-Onge

Même si c’est Bryan Moniz qui amorcera le match face aux Alouettes, Manziel devrait obtenir du temps de jeu pour continuer sa familiarisation au football canadien.

Chez les Alouettes, le plaqueur Ryan Brown l’a déjà affronté deux fois au niveau universitaire. Brown était ailier défensif à Mississipi State quand Manziel dirigeait l’attaque de Texas A&M.

Quand on lui demande s’il a déjà réussi un sac aux dépens de Manziel, il sourit et dit qu’il est venu bien près, en mimant l’action de mettre son long bras sur le petit quart.

Manziel fait 1,82 m (6 pi), tandis que Brown mesure plus de 1,98 m (6 pi 6 po).

J’adore jouer contre lui. C’est un peu le jeu du chat et de la souris. J’espère lui mettre la main dessus et que d’autres de nos joueurs le feront aussi. Ryan Brown

Brown, qui a passé la dernière année avec l’équipe de réserve des Bengals de Cincinnati, croit que Manziel peut avoir du succès dans la LCF, mais dans la NFL également.

« Je pense qu’il peut avoir du succès n’importe où. C’est tout un compétiteur. J’ai hâte de lui courir après. »

Il n’y a aucun doute que la présence de Manziel fait jaser d’un bout à l’autre de la Ligue canadienne.

Visiblement, le nouvel ailier défensif des Alouettes, Jamaal Westerman, ne voudrait pas que l’arrivée d’un gars comme Manziel vienne faire de l’ombre aux excellents quarts qui sont déjà ici.

On a déjà les Mike Reilly, Bo Levi Mitchell, Matt Nichols et plusieurs autres. On a des joueurs qui ont été des gros noms au sud, des gagnants du trophée Heisman. Mais, ce qui compte n’est pas ce que tu as fait dans le passé, mais ce que tu fais ici. Jamaal Westerman

« Il y a ici (dans la LCF) des tas de joueurs aussi talentueux qui se sont battus pour gagner des coupes Grey et des titres de joueurs par excellence, affirme Westerman.

« Je suis content pour la Ligue, car c’est du nouveau talent qui arrive. Mais depuis quatre ans que je suis ici, j’ai pu constater que ce n’est pas le talent qui manque. »

Drew Willy (à gauche) plaqué par deux joueurs défensifs du Rouge et Noir d'Ottawa. Photo : La Presse canadienne/Justin Tang

Un vrai test pour Willy

Si on se fie à ce qu’on voit à l’entraînement des Alouettes depuis deux semaines, il serait surprenant que Drew Willy ne soit pas le partant en début de saison.

Il amorcera un deuxième match préparatoire samedi et pourrait jouer plus longtemps qu’à Ottawa où il a simplement dirigé les deux premières séries en attaque.

Son second Matthew Shiltz a subi une légère blessure à la cage thoracique contre le Rouge et Noir et on a limité ses présences lors des entraînements des derniers jours.

Le jeune Garrett Fugate, 24 ans, a obtenu plus de répétitions cette semaine et pourrait obtenir une meilleure chance de se faire valoir samedi. L’ancien de l’Universite Central Missouri State n’a presque pas joué à Ottawa et n’a pas tenté une seule passe.

Le portait pourrait changer au cours des prochains jours, car les Tiger Cats de Hamilton tentent présentement d’échanger Vernon Adams et Montréal serait l'une des deux équipes intéressées.

Adams a passé une saison et demie à Montréal avant d’être échangé aux Roughriders de la Saskatchewan en août dernier.

Les Tiger Cats l’avaient acquis en février au moment où l’arrivée de Manziel semblait très incertaine.