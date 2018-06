Elle a reconnu être responsable de ces comptes anonymes utilisés pour se moquer notamment de l'ego du joueur étoile, le Camerounais Joel Embiid, pour s'interroger sur l'efficacité au tir de la recrue Markelle Fultz ou encore pour s'en prendre à d'anciens joueurs comme Jahlil Okafor et Nerlens Noel.

La firme indépendante embauchée pour enquêter sur l'utilisation de ces comptes n'est cependant pas parvenue à déterminer si Colangelo gérait ou était même au courant de l'existence des comptes.