La finaliste des éditions de 2014 et 2017 à Roland-Garros a éliminé l'Espagnole 6-1 et 6-4, jeudi. Muguruza, tombeuse de Maria Sharapova 6-2 et 6-1 la veille, n'avait pas perdu une seule manche depuis le début de la quinzaine avant de rencontrer Halep.

La première raquette mondiale affrontera une Américaine au tour ultime, Sloane Stephens ou Madison Keys, samedi. Elle est toujours en quête d'un premier titre du grand chelem après trois tentatives ratées.

Plus de détails à venir.