La 15e tête de série s'est aisément imposée en deux manches de 6-4 et 6-1 sur la Taïwanaise Joanna Garland.

Dans cette rencontre de 90 minutes, Fernandez a maintenu un taux de 58 % de réussite avec ses premières balles de service. Elle a aussi tiré avantage des largesses de sa rivale, auteure de 10 doubles fautes. Cette dernière n'a converti que 2 de ses 13 occasions de bris.

En demi-finale, Fernandez affrontera l'Américaine Cori Gauff (no 16).

La jeune Québécoise tente de devenir la première joueuse canadienne d'âge junior à remporter un tournoi du grand chelem depuis le triomphe d'Eugenie Bouchard à Wimbledon en 2012.

Dabrowski, championne déchue

D'autre part, l'Ontarienne Gabriela Dabrowski (no 1) n'a pas su défendre son titre en double mixte acquis l'an dernier aux côtés de l'Indien Rohan Bopanna.

Dabrowski et son nouveau partenaire croate Mate Pavic se sont inclinés 4-6, 7-6 (7/5) et 0-1 (8/10) devant la Taïwanaise Latisha Chan et ale Croate Ivan Dodig.

Après une première manche à oublier où ils n'ont inscrit que 5 points en retour de service, Dabrowski et Pavic ont dû se battre âprement pour l'emporter au bris d'égalité dans la deuxième manche.

Puis Pavic a commis l'irréparable dans le super bris avec une double faute à 8-8 pour offrir une balle de match sur un plateau d'argent à ses adversaires. Dabrowski a ensuite envoyé le service de Dodig loin à l'extérieur de la ligne de côté.

Champions des Internationaux d'Australie en début d'année, Dabrowski et Pavic regretteront sûrement d'avoir laissé filer quatre des cinq occasions de bris dont ils ont bénéficié en cours de match.

Le résultat final s'est joué à peu de choses, Chan et Dodig ont inscrit un total de 66 points contre 72 pour Dabrowski et Pavic.