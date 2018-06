Nadal était en retard 4-6 et 5-3 lorsque le match a repris jeudi. L'interruption causée par la pluie a souri au favori qui a rapidement nivelé le score à une manche de part et d'autre, avant de mettre le pied sur l'accélérateur.

Le vent avait commencé à tourner mercredi lorsque Schwartzman (no 11) a perdu son service lors de trois jeux consécutifs durant le deuxième engagement.

Nadal (no 1) a bâti sa confiance sur ses gains et n'a plus jamais été inquiété par la suite, comme en témoignent ses 13 jeux victorieux contre 4 pour l'Argentin à leur retour sur le court Philippe-Chatrier.

Le Majorquin sera confronté en demi-finales au Croate Marin Cilic (no 3) ou à l'Argentin Juan Martin Del Potro (no 5). L'autre duel opposera l'Autrichien Dominic Thiem (no 7) à l'Italien Marco Cecchinato.

Plus de détails à venir.