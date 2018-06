Lors de son passage à Toronto, jeudi dernier, pour annoncer la mise sur pied de la Fondation de la Famille Andre De Grasse, la vedette de l’athlétisme en a profité pour célébrer avec parents et amis la venue de son premier enfant. Un nouveau défi qu'il se dit prêt à affronter avec sa conjointe, l'Américaine Nia Ali, qu’il a rencontrée à l’Université de la Californie du Sud.

Un nouveau rôle exigeant, mais qui est compatible avec ses ambitions. « J’en aurai plus dans mon assiette, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas le faire », explique le Canadien le plus rapide de l’histoire sur 200 m.

« D’apprendre si ce sera un garçon ou une fille, ce sera une source de joie dans ma vie. Mais sur la piste, ça ne change rien. Si ça se trouve, je suis maintenant plus expérimenté, et je suis donc en mesure de mieux écouter mon corps, de m’adapter plus facilement à diverses situations. Je n’ai plus cette naïveté sur le plan sportif. »

Ali, 29 ans, a remporté l’argent au 100 m haies aux Jeux olympiques de Rio en 2016. La double championne de monde du 60 m haies avait interrompu sa carrière sportive en 2015 pour donner naissance à son premier enfant, son fils Titus, dont le père est le sprinteur américain Michael Tinsley.

Retrouver son rythme

Le départ à la retraite de la légende jamaïcaine Usain Bolt à l’issue des Championnats du monde à Londres, en 2017, aura laissé un grand vide. Plusieurs voyaient De Grasse prendre le relais, mais une blessure a freiné sa progression fulgurante.

Après neuf mois à soigner une élongation à l’ischiojambier, l’Ontarien de 23 ans a vite compris que sa réintégration de l’élite mondiale serait plus longue que prévu.

Cette blessure, la première d’envergure pour De Grasse, l’avait forcé à faire l’impasse sur les mondiaux l'an dernier et sur les Jeux du Commonwealth en avril.

Après une 4e place au 100 m aux Drake Relays, à Des Moines, en Iowa, Andre De Grasse a pris part aux deux premiers arrêts de la Diamond League. À Doha, au Qatar, il a réalisé le 6e temps du 200 m en 20,46 s, un retard de 0,66 s sur son meilleur temps à vie (19,80 s). La semaine suivante, à Shanghai, il a pris le 8e rang au 100 m (10,25 s), à 34 centièmes de seconde de son record personnel (9,91 s).

Conscient du chemin qu'il reste à parcourir pour être au sommet de sa forme, ces temps réalisés en compétitions ont tout de même ébranlé le jeune sprinteur.

« C’était effectivement décevant, physiquement et mentalement, confie-t-il. Ça occupe mon esprit. Mon retour à la compétition est un peu plus ardu que par le passé, mais j’essaie de me dire : "Maintenant tu dois travailler 10 fois plus fort." Si je suis capable de faire ça, tout se passera bien. »

En son absence, d’autres athlètes ont pu faire leurs preuves, dont l’Américain Christian Coleman, médaillé d’argent du 100 m aux derniers Championnats du monde. Le coureur de 22 ans a réalisé le meilleur temps de la saison dernière sur 100 m (9,82 s).

« C’est une bonne motivation pour moi, prétend De Grasse lorsqu’on lui parle de la forte opposition à laquelle il doit faire face dans les grands rendez-vous.

« Lorsque tu vois des gars rapides comme eux, tu te dis : "Ils courent bien, mais je sais que je peux courir encore plus vite." »

Andre De Grasse participera à la Classique Harry Jerome, les 26 et 27 juin, à Burnaby, en Colombie-Britannique. Cette compétition devrait être sa dernière avant d’entamer sa nouvelle vie de père.

Pour regarder l'entrevue intégrale de CBC Sports avec Andre De Grasse (en anglais), cliquez ici.