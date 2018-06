Les deux journées de discussions ont permis à l'assemblée d'établir les priorités suivantes :

Le Forum appuie l’ébauche de la Charte antidopage des droits de l’athlète et signale l’importance de cette Charte pour garantir les droits de tous les athlètes dans le code mondial antidopage en 2021.

Le Forum a défini la corruption, les conflits d’intérêts et le manque d’indépendance comme les trois principales préoccupations liées au système antidopage. Le Comité des athlètes de l’AMA s’engage à trouver des réponses à ces préoccupations et à travailler à l'amélioration de la situation en plus d’appuyer les efforts croissants de l’AMA dans ce dossier.

Le Forum appuie la décision de l’AMA de s’assurer que les points litigieux de la feuille de route du code de RUSADA soient réglés avant que sa conformité au Code mondial antidopage soit approuvée.

Le Forum reconnaît le courage des lanceurs d’alerte russes, Yulia et Vitaly Stepanov qui ont dénoncé la situation de dopage dans l’athlétisme russe. Le Forum les a remerciés pour leur courage et leur engagement continu pour un sport propre.

Le Forum invite les leaders du sport et des gouvernements à créer un environnement où les athlètes peuvent exprimer leurs opinions sans crainte de représailles.

Le Forum réclame plus d’investissements financiers pour les programmes antidopage mondiaux et nationaux.

Le Forum exprime ses préoccupations sur des événements tenus par des organisations sportives dans des pays qui ne sont pas conformes au code de l’AMA.

Le Forum insiste sur une contribution plus importante des athlètes dans l'élaboration des règlements par les organismes antidopage.

Le Forum souligne l’importance d’une éducation antidopage obligatoire.

Le Forum appuie massivement la présence du président du Comité des athlètes de l’AMA au sein de son comité exécutif.

La Canadienne Beckie Scott, championne olympique et présidente du Comité des athlètes de l’AMA, s'est réjouie du succès de l'opération.

« Je suis très heureuse de la réussite de cette édition inaugurale du Forum mondial des athlètes, a-t-elle dit. J’ai particulièrement apprécié le niveau de dialogue qui a conduit à une série de cibles prioritaires. Sur la base des commentaires dont on m’a fait part, les participants au Forum se sentent mieux outillés et plus éclairés et ils en ressortent inspirés et habiletés pour faire ce qu’ils peuvent afin d'expurger le sport du dopage. »