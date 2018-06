Schwartzman a stoppé la séquence de succès du numéro un mondial d'entrée de jeu en quarts de finale. Il surfait sur une série de 37 manches remportées à Roland-Garros, soit 4 de moins que le record qui appartient à Björn Borg.

La 11e tête de série a brisé le service de l'Espagnol aux troisième, septième et neuvième jeux. Après les deux premiers bris, Nadal a riposté en enlevant chaque fois le service de l'Argentin.

Schwartzman a cependant tenu le coup au 10e jeu pour boucler la première manche en 73 minutes.

Schwartzman a dominé le champion en titre 20-4 au chapitre des coups gagnants. Il a mis fin à l'acte initial à sa troisième balle de manche avec un coup droit qui a abouti sur la ligne de fond.

Ce point a été disputé après une interruption de quelques minutes en raison d'un spectateur mal en point dans les gradins du court Philippe-Chatrier.

Nadal a fait appel à un soigneur au terme de l'engagement pour qu'il lui appose du ruban adhésif sur les deux poignets.

Schwartzman a continué de causer des ennuis au Majorquin en deuxième manche, réussissant deux autres bris de service pour se procurer une avance de 3-2.

À l'issue du cinquième jeu, le match a été interrompu pendant environ 55 minutes à cause de la pluie. Nadal a remporté les trois jeux suivants et menait 30-15 au service lorsque le duel a de nouveau été arrêté en raison de la pluie.

Le Croate Marin Cilic (no 3) et l'Argentin Juan Martin Del Potro (no 5) étaient à égalité 6-6 et 5-5 au bris d'égalité de la première manche lorsque leur confrontation a été remise à jeudi.