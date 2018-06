Un texte de Félix St-Aubin

L'équipe d'expansion est méconnaissable depuis l'amorce du quatrième et ultime tour des séries. Rarement s'est-elle retrouvée si peu en contrôle de la situation cette saison.

C'est sûr que pour la première fois, c'est un petit peu un terrain inconnu, mais je pense que toute l'année, on a fait face à de l'adversité. On a bâti [là-dessus] pour se préparer pour le prochain match. Raphaël Pouliot, dépisteur amateur des Golden Knights de Vegas

Vegas avait seulement perdu 3 de ses 15 duels éliminatoires avant de se frotter à Washington. Mené par Marc-André Fleury, le rendement défensif était affiché à l'avant-plan de cette irrésistible et surprenante percée qui s'apparente à l'histoire de Cendrillon.

Les représentants de la capitale américaine ont cependant balayé du revers de la main ces deux tendances en enlevant les honneurs de trois des quatre premiers matchs de la finale et en produisant plus de buts (16) que les trois formations (3, 14 et 10) qui ornent le tableau de chasse des Golden Knights.

Par trois fois, Fleury a maintenu une moyenne de buts accordés par rencontre égale ou inférieure à trois durant les chocs contre les Kings de Los Angeles, les Sharks de San José et les Jets de Winnipeg.

Les Capitals, qui pourraient planter le dernier clou dans l'armure des Golden Knights jeudi, présentent un sans-faute à ce chapitre. Le gardien québécois a affiché quatre de ses six pires taux d'efficacité du bal printanier face aux protégés de Barry Trotz.

Pires prestations de Marc-André Fleury en séries Match no 4 contre Washington : 6 buts sur 23 tirs (73,9 %) Match no 1 contre Winnipeg : 4 buts sur 26 tirs (84,6 %) Match no 1 contre Washington : 4 buts sur 28 tirs (85,7 %) Match no 4 contre San José : 4 buts sur 34 tirs (88,2 %) Match nos 2 et 3 contre Washington : 3 buts sur 26 tirs (88,5 %)

Marc-André Fleury Photo : Getty Images/Bruce Bennett

Un redressement de Fleury, auteur de 4 blanchissages en 10 confrontations contre les deux équipes californiennes, est essentiel à la continuation de cette improbable histoire. Les sixième et septième chapitres ne pourront vraisemblablement pas être rédigés si tel n'est pas le cas.

La force de frappe des Capitals provient de tous bords tous côtés. Onze joueurs ont résolu l'énigme qu'a posée le portier aux trois bagues de la Coupe Stanley aux rivaux de l'Association de l'Ouest.

Le terme profondeur ne pourrait mieux s'appliquer.

Provenance des 16 buts des Capitals en finale Premier trio : 5 filets

5 filets Deuxième trio : 2 filets

2 filets Troisième trio : 3 filets

3 filets Quatrième trio : 2 filets

2 filets Défenseurs : 4 filets

L'équipe avant le joueur

Aux yeux de Pouliot, la réussite de la plus jeune formation de la LNH est attribuable au coeur à l'ouvrage et à l'absence d'ego démesuré de tout un chacun, tant sur la patinoire qu'à l'intérieur des bureaux administratifs.

« Je pense que l'équipe de recruteurs a fait tout un travail au niveau du repêchage d'expansion. Ils sont allés chercher certaines caractéristiques [précises] avec les joueurs. Et après ça, le groupe d'entraîneurs a fait un excellent travail pour mettre un système en place, a-t-il soutenu.

« Ils n'ont pas essayé de regarder trop loin, ils se sont toujours attardés à jouer le prochain match et voir comment ça allait se dérouler. Ç'a bien fonctionné pour l'équipe [...] Personne n'essaie d'être plus gros qu'un autre joueur, je pense que ça aussi ça fait partie du succès. »

Le concept d'équipe, donc, a permis aux Golden Knights de s'élever au rang de finalistes de la Coupe Stanley. Comme la forte majorité des membres de l'organisation du Névada, voire la totalité, le dépisteur amateur qui parcourt les arénas de la LHJMQ ne s'attendait pas à pareil essor aussi rapidement.

« C'est sûr que lorsque j'ai pris l'emploi il y a deux ans, tu te dis que c'est une équipe d'expansion, que ça va être long [avant de connaître du succès], toutes ces choses-là, s'est remémoré Pouliot. Je me sens privilégié de me retrouver où on est en ce moment. »

Le Titan d'Acadie-Bathurst a récemment remporté la première Coupe Memorial de son histoire. Photo : La Presse canadienne/JONATHAN HAYWARD

Le recruteur de 27 ans baigne dans le monde du hockey depuis sa tendre enfance. Son père Mario Pouliot, actuel entraîneur-chef du Titan d'Acadie-Bathurst et récent champion de la 100e Coupe Memorial, lui a transmis sa passion pour le sport par excellence au Canada.

« Je suis sûrement l'une des personnes les mieux placées pour savoir tout le travail, les embûches, les moments plus difficiles qu'il y a derrière ça [...] C'est tout à son honneur, je suis bien content du résultat final », a-t-il indiqué d'un ton rempli de fierté.

La bonne fortune a manifestement collé à la peau de cette famille qui ne vit que pour le hockey. Un second trophée d'envergure serait la cerise sur le gâteau.