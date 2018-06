Halep a obtenu son billet pour le carré d'as grâce à une victoire à l'arraché et en trois manches de 6-7 (2/7), 6-3 et 6-2 face à l'Allemande Angelique Kerber (no 12).

Halep avait bien mal amorcé son duel en cédant ses deux premières séquences au service à sa rivale qui profitait ainsi de ses moindres défaillances. Kerber menait déjà 4-0 quand Halep a montré ses premiers signes de vie.

C'est finalement au bris d'égalité (2/7) que Kerber a enlevé la première manche. Mais le regain de Halep s'est confirmé pour la suite du match.

Malgré ses 46 fautes directes, la Roumaine a limité les dégats grâce à ses 26 retours gagnants et à son excellent taux sur ses premières balles de service (68 %).

Halep a signé 8 bris de service sur une possibilité de 17. Kerber s'est avérée encore plus erratique comme le démontrent ses 53 fautes directes, ses 3 doubles fautes et son taux de premières balles à 57 %.

Pour la troisième fois de sa carrière, Kerber n'est pas parvenue à franchir l'étape des quarts de finale à Paris.

Halep, double finaliste à Roland-Garros (2014 et 2017), rencontrera en demi-finales Muguruza. Le dernier duel entre les deux joueuses, en demi-finales des Internationaux d'Australie, avait duré plus de deux heures aussi et c'est la Roumaine qui l'avait emporté, non sans avoir dû sauver deux balles de match.

Garbine Muguruza n'a pas laissé le temps de réagir à sa rivale Photo : La Presse canadienne/Christophe Ena

Muguruza expédie Sharapova

Princière et sans pitié, la championne de 2016 à Paris n'a mis que 70 minutes pour se défaire de Sharapova (no 28) en deux manches de 6-2 et 6-1.

Rapidement auteure de deux bris, Muguruza a bondi en avant 4-0 dans la manche initiale avant que Sharapova ne puisse réaliser ce qui était en train de se passer.

La seconde manche est allée dans la même direction. Sharapova a multiplié les fautes directes (15 pour la seconde manche, 27 pour le match) et pavé la voie à la domination de Muguruza.

Durant cette manche, Sharapova a perdu ses quatre jeux au service. Elle a évité le jeu blanc en gagnant au service de Muguruza au deuxième jeu lors de sa seule chance de bris de tout le match.

Avec un taux de premières balles en jeu à 65 %, l'Espagnole a trouvé le moyen de remporter près des deux tiers des points.

On connaît par ailleurs l'identité des adversaires qu'affronteront la Canadienne Gabriela Dabrowski et son partenaire croate Mate Pavic (nos 1), en finale du double mixte.

Tôt mercredi matin, la Taïwanaise Latisha Chan et le Croate Ivan Dodig ont défait l'Allemande Anna-Lena Groenefeld et le Colombien Robert Farah 4-6, 7-5 et 1-0 (10/8).

Du coup, Dabrowski aura l'occasion de défendre son titre acquis l'an dernier aux côtés de l'Indien Rohan Bopanna. Ce fait n'a pas été vu à Roland-Garros depuis la séquence de trois victoires d'affilée réalisée par le prolifique duo australien composé de Margaret Smith et Ken Fletcher, de 1963 à 1965, soit avant l'avènement de l'ère Open.

Fernandez avance chez les juniors

D'autre part, Leylah-Anne Fernandez (no 15) a poursuivi son beau parcours dans le tableau féminin du tournoi junior.

La Montréalaise de 15 ans a vaincu la Colombienne Maria Camila Orosio Serano (no 3) en deux manches identiques de 6-4.

Fernandez a inscrit des points sur 73% de ses premières balles de service, tout en convertissant 4 de ses 6 occasions de bris.

Au prochain tour, elle a rendez-vous avec la Taïwanaise Joanna Garland. Native de Stevenage en Grande-Bretagne, elle occupe le 23e rang mondial au classement ITF. Elle campe en 1022e place à la WTA.