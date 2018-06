CC Sabathia (3-1) a concédé deux circuits en solo en sept manches et il a retiré six adversaires au bâton. David Robertson et Chasen Shreve n'ont donné aucun point en deux manches de relève.

À lire aussi : Max Scherzer récolte sa 10e victoire

Aaron Hicks a ajouté une longue balle de trois points pour les Yankees (39-18).

Teoscar Hernandez et Kevin Pillar ont tous les deux réussi un coup de quatre buts pour les Blue Jays (26-34), qui tentaient de gagner deux matchs de suite pour une première fois depuis les 29 et 30 avril.

Le partant des Blue Jays Marco Estrada a lancé pendant plus de six manches. Il a concédé un point et six coups sûrs.

Il s'agissait du meilleur départ d'Estrada depuis le six mai, lorsqu'il avait blanchi les Rays de Tampa Bay pendant six manches. Depuis ce temps, il a encaissé quatre revers de suite, permettant 15 points en 20 manches et deux tiers.

Malheureusement pour les Blue Jays, c'est la relève qui a gâché le bel effort d'Estrada.

Seunghwan Oh (1-2) a été débité du revers, lui qui a donné trois points en une manche. Joe Biagini a accordé un point en deux tiers de manche alors qu'Aaron Loup a accordé deux points en un tiers de manche. Tim Mayza a été le seul releveur des Blue Jays à blanchir les Yankees pendant sa manche de travail.

L'autre problème de la formation torontoise cette saison a été son attaque. Les Blue Jays possèdent la quatrième pire moyenne au bâton collective des majeures.

La chandelle de Devon Travis en troisième manche a fait descendre sa moyenne sous la barre des ,200. Il est devenu le quatrième joueur dans la formation actuelle des Blue Jays à glisser sous cette barre, après Kendrys Morales, Russell Martin et Randal Grichuk.

Une septième manche fatidique

Hernandez a donné une avance de 1-0 aux Blue Jays grâce à un circuit en solo en sixième manche. La balle semblait sur le point d'atterrir dans l'espace réservé aux balles fausses, mais elle a finalement terminé son élan au deuxième balcon du Centre Rogers.

Estrada a accordé un simple à Gary Sanchez pour amorcer la septième manche, forçant le gérant des Blue Jays, John Gibbons, à le retirer du match en faveur de Oh. Le releveur a atteint Didi Gregorius et il a donné un but sur balles à Hicks pour remplir les coussins. Andujar a expédié son offrande loin dans les gradins du champ gauche pour procurer une avance de 4-1 aux Yankees.

Oh s'est ressaisi et il a retiré les trois frappeurs suivants, mais le mal était fait.

Pillar a cogné son cinquième circuit de la saison, en fin de septième manche, mais les Yankees ont répliqué avec la claque de Hicks, en huitième.