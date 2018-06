La triple médaillée de bronze olympique occupait la 4e place à l'issue de son deuxième saut sur cinq. Elle se retrouvait aux premières loges de la tribune avant que sa troisième tentative la recule jusqu'en 7e position.

Benfeito n'a pas été en mesure de rattraper le retard par la suite et a conclu la compétition avec un cumulatif de 324,25 points. Elle avait amassé plus de points au tour préliminaire (351,70; 3e) et en demi-finale (327,30; 6e).

L'Ontarienne Celina Toth (274,05 pts) a quant à elle fermé la marche au 12e échelon.

Les Chinoises Zhang Jiaqi (427,30 pts) et Ren Qian (403,85 pts) ont outrageusement dominé leurs rivales. Elles ont respectivement terminé sur les première et deuxième marches du podium. La Malaisienne Pandelela Pamg (349,15 pts) les a suivies.

Zhang a agrippé le sommet dès son plongeon initial et ne l'a pas lâché par la suite. Même son de cloche avec sa compatriote Ren en ce qui a trait à la 2e place.

Jeudi, les hommes se hisseront sur le tremplin de 3 m, tandis que les femmes grimperont sur la plateforme de 10 m afin de participer à l'épreuve synchronisée.

