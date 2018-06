Insatisfait de l'exécution de plusieurs jeux en situation de match, tant en attaque qu'en défense, l'ancien pilote des Packers de Green Bay a décidé qu'il en avait assez vu.

« Nous ne nous sommes pas entraînés comme nous devons le faire. On ne peut accepter ça. Quand on accepte ça, on accepte moins que la médiocrité. Nous n'avons même pas été médiocres, nous avons été en-dessous de ça aujourd'hui. »

Si l'attaque semblait particulièrement inefficace au moment où Sherman a effectué sa montée de lait, l'entraîneur-chef s'est abstenu de viser une seule unité.

« C'était de la négligence généralisée (sloppiness). Du petit jogging pour entrer et sortir du terrain Des interceptions faciles qu'on aurait pu ramener pour des touchés, mais qu'on a laissé tomber. . »

« En attaque, il y a eu au moins huit ballons échappés. Je sais qu'il nous manque des receveurs qui sont blessés, mais les gars sur le terrain doivent pouvoir faire les jeux. Si nous avions joué aujourd'hui, ce sont eux qui auraient été en uniforme. »

Un des rares beaux jeux en situation de match simulé a été réussi par la connection des Bulls de Buffalo, Drew Willy et Ernest Jackson.

Willy a rejoint son ancien coéquipier universitaire avec une longue passe où Jackson a déployé une accélération surprenante pour atteindre le ballon et la zone des buts.

En général, les deux aspirants au porte quart partant, Drew Willy et Matthew Shiltz n'ont pas connu une grande journée, mais il faut souligner que les Alouettes ont utilisé une multitude de combinaisons sur leur ligne offensive et la protection des quarts est loin d'être au niveau souhaité.

Chip Cox de retour

Le secondeur Chip Cox a signé une entente d'une saison avec les Alouettes et sera donc de retour avec l'équipe pour une 13e saison.

Cox a gagné deux Coupes Grey avec les Alouettes en 2009 et 2010. En 2013, il a été nommé joueur défensif par excellence de la LCF et a fait partie de l'équipe d'étoiles de la ligue en 2009, 2010, 2011 et 2013. Il a aussi fait partie de l'équipe d'étoiles de l'Est à six occasions.

L'athlète originaire de Columbus, en Ohio, est le meneur de l'équipe avec 901 plaqués défensifs.

« Il est l'un de nos meneurs de l'unité défensive, a déclaré le directeur général Kavis Reed. Il a remporté plusieurs honneurs autant sur le plan individuel que collectif au cours de sa carrière et cette expérience ne s'achète pas. Nous savons que Chip va agir comme mentor avec les jeunes joueurs, nous avons hâte de le voir à l'œuvre sur le terrain. »

Âgé de 34 ans, Cox estime qu'il peut encore être un partant dans la LCF. Le secondeur a revêtu l'uniforme pour la première fois mardi matin au 18e jour du camp. Il croit néammoins être en mesure d'aider l'équipe prochainement.

« Je joue au football depuis longtemps. Je suis toujours physiquement prêt à jouer au football. Quand tu te gardes en forme, tu n'as pas besoin de remettre en forme . »

« Il reste à apprendre la nouvelle défense. Je ne sais pas combien de temps ça prendra. C'est un dur travail, mais on va y arriver. »

En 2017, Cox a commencé 15 matchs à Montréal et a réussi 67 plaqués défensifs et 1 dans les unités spéciales, en plus de rabattre quatre passes.

Au cours de sa carrière avec les Moineaux, il a joué 176 matchs, dont 171 comme partant.

L'équipe a également annoncé que quatre joueurs avaient été libérés mardi, soit Alton Howard, Drico Johnson, Zackary Medeiros et Josh Robinson.