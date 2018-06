Cox a gagné deux Coupes Grey avec les Alouettes en 2009 et 2010. En 2013, il a été nommé joueur défensif par excellence de la LCF et a fait partie de l'équipe d'étoiles de la ligue en 2009, 2010, 2011 et 2013. Il a aussi fait partie de l'équipe d'étoiles de la Division est à six reprises.

L'athlète originaire de Columbus, en Ohio, est le meneur de l'équipe avec 901 plaqués défensifs.

« Il est l'un de nos meneurs de l'unité défensive, a déclaré le directeur général Kavis Reed. Il a remporté plusieurs honneurs autant sur le plan individuel que collectif au cours de sa carrière et cette expérience ne s'achète pas. Nous savons que Chip va agir comme mentor avec les jeunes joueurs, nous avons hâte de le voir à l'œuvre sur le terrain. »

En 2017, Cox a commencé 15 matchs à Montréal et a réussi 67 plaqués défensifs et 1 dans les unités spéciales, en plus de rabattre quatre passes. Au cours de sa carrière avec les Moineaux, il a joué 176 matchs, dont 171 comme partant.

L'équipe a également annoncé que quatre joueurs avaient été libérés mardi, soit Alton Howard, Drico Johnson, Zackary Medeiros et Josh Robinson.