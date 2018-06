Ackermann, de la formation Bora, a devancé le Norvégien Edvald Boasson Hagen et le Sud-Africain Daryl Impey, nouveau maillot jaune, grâce aux quatre secondes de bonification pour sa 3e place.

« Cette fois, je n'ai pas commis la même erreur que dans la première étape, quand je m'étais positionné beaucoup trop tôt à l'avant. Mes coéquipiers ont bien préparé le sprint. J'avais la pression, car c'était la dernière occasion dans ce Dauphiné. Maintenant je vais travailler pour l'équipe », a mentionné Ackermann.



« J'ai gagné aussi au Tour de Romandie, je mets mes deux victoires sur le même plan. Le Dauphiné est une course plus importante, à l'approche du Tour. Mais, en Romandie, c'était ma première victoire sur le circuit. Le Tour de France? Non, je ne fais pas partie du groupe prévu, il y a dans l'équipe un certain Peter Sagan qui est bien plus fort que moi. Je suis encore jeune et j'espère pouvoir le courir plus tard », a-t-il ajouté.

Houle (Astana) et Duchesne (FDJ), qui avait pris la poudre d'escampette dans les premiers kilomètres, ont conclu dans le même groupe que le vainqueur.



Impey (Mitchelton-Scott) a profité de la chute du Polonais Michal Kwiatkowski dans les deux derniers kilomètres pour lui ravir le maillot jaune. Au classement général, Impey détient une priorité de deux secondes sur Kwiatkowski et de cinq sur l'Italien Gianni Moscon.

Duchesne est 37e avec un recul de 31 s, tandis que Houle pointe au 65e échelon, à 1 min 44s.

Duchesne en échappée

Duchesne et ses compagnons d’échappée Nikita Stalnov (Astana), Pierre-Luc Périchon (Fortuneo-Samsic) et Frederik Backaert (Wanty-Groupe Gobert) ont pris la fuite dès le début de l’épreuve pour creuser un écart allant jusqu’à sept minutes.

« C’est une étape avec beaucoup de côtes dans le final et le chemin est tortueux, alors ce sont des journées qui peuvent être difficiles à contrôler pour un peloton. Aujourd’hui (mardi), c’était la seule journée où je pouvais jouer quelque chose. Malheureusement, je n’ai pas été assez fort », a commenté Duchesne.

En fin d’étape, le cycliste a été déchiré entre deux choix : tenter le tout pour le tout pour que l’échappée réduite à trois coureurs se rende le plus loin possible ou bien économiser ses jambes en prévision du contre-la-montre par équipe du lendemain.

« Dans le final, nous sommes deux à n’y pas avoir assez cru. Le peloton était juste derrière nous et nous nous sommes relevés en nous disant que ça ne servait plus à rien d’insister et de s’arracher le cœur. Le Kazakh (Stalnov) a insisté et il s’est fait reprendre à 1 kilomètre de l’arrivée. Il restait moins de monde qu’on pensait dans le peloton et ça ne roulait pas si vite que ça derrière.

« À deux, peut-être que nous aurions des chances de nous rendre (au bout). Je suis un peu fâché contre moi. J’ai arrêté d’y croire, mais la leçon, c’est de toujours y croire. »

Le coureur de la formation française a confirmé qu’il ne serait pas au prochain Tour de France. Il sera plutôt de retour au pays la semaine prochaine afin de prendre part aux Championnats canadiens.

La troisième étape sera un contre-la-montre par équipe disputé sur 35 kilomètres, mercredi.