Cecchinato, qui n'avait jamais gagné un match dans un tournoi du grand chelem avant de débarquer sur l'ocre parisien, s'est qualifié contre toute attente pour les demi-finales en dominant le Serbe, 20e tête de série, en quatre manches de 6-3, 7-6 (7/4), 1-6 et 7-6 (13/11) après un duel de tous les instants de 3 h 26 min.

Un revers qui a poussé Djokovic à s'interroger sur sa participation ou non à la saison sur gazon, et notamment à Wimbledon (du 2 au 15 juillet).

« Je ne sais pas si je vais jouer sur herbe, a-t-il dit en conférence de presse. Je ne peux pas vous donner de réponse. »

« Je ne veux pas penser au tennis à cet instant précis », a-t-il déclaré un peu plus tard, très affecté par sa défaite.

Cecchinato, impliqué dans une affaire de matchs truqués lors d’un tournoi Challenger en 2015 qui a failli lui coûter une longue suspension, est le joueur le moins bien classé à atteindre le dernier carré en 19 ans. L'Ukrainien Andreï Medvedev (100e) avait alors été défait en finale par l'Américain Andre Agassi.

Professionnel depuis 2010, le Sicilien de 25 ans est plus habitué à arpenter les tournois de deuxième division qu'à chercher la gloire dans les épreuves ATP.

Mais une nouvelle carrière a peut-être démarré pour lui à la fin avril, à Budapest, avec un premier titre dans un tournoi de l'ATP... après avoir été repêché à l'issue des qualifications pour pallier un forfait!

Ses succès se sont poursuivis à Paris. Dominé deux manches à zéro par le Roumain Marius Copil, l'Italien a renversé la vapeur et triomphé pour savourer son premier succès dans un tournoi majeur.

Après trois autres tours franchis et deux têtes de série écartées, l'Espagnol Pablo Carreno Busta (no 10) et le Belge David Goffin (no 8), l'inattendu Italien s'offrait un duel de prestige contre Djokovic avec qui il a l'habitude, depuis plusieurs années, de s'entraîner à Monaco, où réside le Serbe.

Novak Djokovic réagit après avoir raté un point dans le bris d'égalité de la dernière manche. Photo : Getty Images/ERIC FEFERBERG

Décomplexé, Cecchinato a fait vivre l'enfer à l'ancien numéro un mondial pendant les deux premières manches. Porté par un service efficace, le Palermitain a promené Djokovic d'un côté à l'autre du court avec sa panoplie de coups (amorties, lobs, volées tranchantes).

Il s'est même payé de luxe de sauver trois balles de manche dans le deuxième acte avant d'empocher la mise au jeu décisif.

Alors qu'il servait pour revenir à deux manches partout (5-3), Djokovic a bafouillé au service et a permis à Cecchinato de reprendre l'ascendant. L'Italien ne s'est pas fait prier. Il est revenu à la hauteur de Djokovic, puis l'a poussé dans un bris d'égalité à couper le souffle.

Djokovic s'est procuré trois balles de manches, sans conclure. Il a expédié la dernière à 9-8 dans les airs, vraisemblablement gêné par le bruit du public. Cecchinato ne demandait guère mieux et a conclu à sa quatrième balle de match.

Thiem montre la sortie à Zverev

Cecchinato a désormais rendez-vous avec Dominic Thiem (no 7) qui a écarté l'Allemand Alexander Zverev (no 2) en trois manches de 6-4, 6-2 et 6-1.

Usé par ses trois duels précédents qui ont nécessité cinq manches et diminué par une blessure à la cuisse gauche, Zverev n'était plus l'ombre de lui-même.

Après un premier tour expéditif, Zverev s'était retrouvé dos au mur, mené 2 manches à 1 par le Serbe Dusan Lajovic, 60e joueur mondial. Le scénario s'était répété au troisième tour, contre le Bosnien Damir Dzumhur (29e), qui s'était même procuré une balle de match, puis en huitièmes de finale, face au Russe Karen Khachanov (38e).

Ennuyé par une blessure à la cuisse gauche, Alexander Zverev s'est avéré une proie facile. Photo : La Presse canadienne/Alessandra Tarantino

Même l'intervention du thérapeute qui est venu lui appliquer un bandage à 3-1 dans la seconde manche n'a pas permis au champion du Masters de Madrid de se battre à armes égales.

Thiem, l'un des meilleurs joueurs de terre battue du moment, s'est montré sans pitié pour l'emporter au bout de 1 h 50 min de jeu à sens unique.

C'était la première fois que l'Allemand atteignait ce stade de la compétition dans un tournoi du grand chelem. Avant Roland-Garros, il n'avait disputé qu'un huitième de finale, à Wimbledon la saison dernière. Il était arrivé à Paris fort d'une excellente campagne sur terre battue (titres à Madrid et à Munich), au cours de laquelle il avait failli battre Rafael Nadal en finale à Rome.

À 24 ans, Thiem, le seul joueur à avoir vaincu Nadal sur terre battue ces deux dernières saisons (à Rome en 2017 et à Madrid en 2018), se retrouve en demi-finale des Internationaux de France pour une troisième année de suite.

« J'aime tellement ce tournoi. C'est incroyable pour moi d'être en demi-finales une troisième fois d'affilée, a dit l'Autrichien. Quand j'étais encore junior, je n'aurais jamais imaginé cela. Maintenant, c'est le moment de faire encore plus. J'espère faire un pas supplémentaire. »