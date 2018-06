Buffon a été puni pour son carton rouge et ses commentaires à l'encontre de l'arbitre. La Juventus menait alors 3-0 dans les arrêts de jeu du match retour et se dirigeait donc vers la prolongation quand l'arbitre a donné un tir de pénalité au Real Madrid. Ronaldo n'a pas raté sa chance pour permettre au Real Madrid de passer en demi-finales avec un pointage cumulatif de 4-3, après un gain de 3-0 dans le match aller.

Buffon a déjà annoncé qu'il ne renouvellerait pas son contrat avec la Juventus, club avec lequel il a joué pendant 17 ans. Il purgera sa suspension la saison prochaine s'il se joint à une équipe qui joue en Ligue des champions ou en Ligue Europa.

Il a indiqué lundi qu'il se donnait une semaine pour décider s'il deviendra ou non membre du Paris Saint-Germain. Des médias italiens rapportent que le gardien de but pourrait signer un contrat de deux ans.



« Le PSG? J'ai besoin d'une semaine pour être au calme et analyser la situation. Ce n'est pas un choix simple. À 40 ans, vous ne pouvez pas décider dans la précipitation », a déclaré Buffon à Sky Sports Italia.

Autres pénalités

La commission de discipline de l'UEFA a par ailleurs infligé une amende de 50 000 euros à l'AS Rome pour des « troubles » causés par son public lors de la demi-finale aller de Ligue des champions face à Liverpool. Le club sera également privé de ses partisans pour ses deux prochains déplacements.



À la suite du match de Ligue Europa entre l'Athletic Bilbao et le CSKA Moscou, où des actes de violence avaient eu lieu, l'UEFA a ordonné un huis clos partiel au stade de Bilbao pour son prochain match européen et une amende de 40 000 euros au club.



De son côté, la formation russe sera privér de ses partisans pour ses trois prochains déplacements en Coupe d'Europe. Le CSKA a également écopé d'une amende de 55 000 euros.