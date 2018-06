La 13e tête de série s'est imposée en deux manches de 7-6 (7/5) et 6-4, et un peu moins d'une heure et demie de jeu, face à la Kazakhe Yulia Putintseva, 98e raquette mondiale.

Finaliste des Internationaux des États-Unis en 2017, Keys affrontera sa compatriote Sloane Stephens (no 10) ou la Russe Daria Kasatkina (no 14) pour une place en finale sur la terre battue de la porte d'Auteuil.

La jeune Américaine n'a pas perdu la moindre manche depuis le début du tournoi. Cette demi-finale sera la troisième de sa carrière dans un tournoi du grand chelem après Flushing Meadows et les Internationaux d'Australie en 2015.

Keys a dû renverser la situation dans la première manche, après un bris signé Putintseva. Mais l'Américaine, en prenant le jeu à son compte (30 coups gagnants contre 12) l'a fait craquer. Menée 2-0 dans le jeu décisif de la manche initiale, Keys a repris l'ascendant pour l'emporter 7-5.

« J'avais besoin de me concentrer davantage, de prendre mon temps et de faire confiance en mon jeu quand je me suis créé des occasions », a expliqué Keys.

Devant un public clairsemé, elle a continué de mettre de la pression sur son adversaire et a de nouveau récolté un bris dans le septième jeu pour faire 4-3. Elle est restée solide au service avec 78 % de premières balles en jeu.

Dabrowski retourne en finale du double mixte

La Canadienne Gabriela Dabrowski s'est taillé une place en finale du tournoi de double mixte aux côtés de son partenaire croate Mate Pavic.

Le duo a eu raison de la paire formée de la Slovène Katarina Srebotnik et du Mexicain Santiago Gonzalez en deux manches identiques de 6-4.

En finale, Dabrowski et Pavic affronteront soit l'Allemande Anna-Lena Groenefeld et le Colombien Robert Farah ou la Taïwanais Latisha Chan et le Croate Ivan Dodig.

Dabrowski, championne l'an dernier en compagnie de l'Indien Rohan Bopanna, aura donc l'occasion de défendre son titre à Roland-Garros, du jamais vu à Paris depuis la prolifique paire Australienne composée de Maragaret Smith et Ken Fletcher, entre 1963 et 1965, soit avant l'avènement de l'ère Open.

Une Canadienne au 3e tour... chez les juniors

D'autre part, la Montréalaise de 15 ans Leylah Annie Fernandez a défait la Russe Kamilla Rakhimova en deux manches de 6-1 et 7-6 (7/4) pour passer au troisième tour du tableau chez les filles.

Fernandez, 15e tête de série, aura fort à faire au prochain tour puisqu'elle affrontera la Colombienne Maria Camila Osorio Serrano (no 3). La gagnante de ce duel passera en quarts de finale,

