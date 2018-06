L'exploit de Clark a été surnommé "The Catch" et est survenu le 10 janvier 1982, lors de la finale de l'Association nationale entre les Cowboys de Dallas et les 49ers.

Avec moins d'une minute à jouer et les Cowboys en avance 27-21.

Clark a sauté pour attraper une passe de Joe Montana que quelques joueurs des Cowboys pourchassaient furieusement vers les lignes de touche.

Le touché de Clark et la transformation ont permis aux 49ers de l'emporter 28-27. Ils allaient gagner leur premier Super Bowl deux semaines plus tard contre les Bengals de Cincinnati.

Clark a remporté deux Super Bowls et a été choisi deux fois dans l'équipe d'étoiles de la NFL.