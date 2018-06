« Ces dernières années, je me suis concentrée sur les Jeux olympiques d’hiver de 2018 et j’ai travaillé très fort pour atteindre mes buts, a-t-elle déclaré. La saison 2017-2018 a de loin dépassé mes attentes et j’ai maintenant besoin de temps pour réfléchir et cerner les prochaines étapes de ma carrière.

« J’aime encore participer à des compétitions et me produire sur la glace, mais je vais étudier d’autres occasions intéressantes à ce moment-ci. »

En mars dernier, à Milan, Osmond est devenue la première Canadienne depuis Karen Magnussen, en 1973, à triompher en solo aux mondiaux. La patineuse de 22 ans était vice-championne en titre.

Osmond a aussi gagné l’or dans l’épreuve par équipe et le bronze en simple aux Jeux olympiques d’hiver à Pyeongchang.