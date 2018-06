L'Espagnol n'a pas fait de quartier pour écarter l'Allemand Maximilian Marterer, 70e raquette mondiale et tombeur de Denis Shapovalov au deuxième tour, en trois manches de 6-3, 6-2 et 7-6 (7/4).

Pour son premier huitième de finale dans un tournoi du grand chelem, à 22 ans, Marterer est très bien rentré dans son match, jusqu'à mener 2-0 et se procurer deux balles de 3-1. Il a même poussé Nadal à 3-1 dans la manche décisive, mais le Majorquin n'a pas tardé à recoller et à imposer son rythme.

Le numéro un mondial a eu le dernier mot au bout de 2 h 30 de jeu.

En quarts de finale, Nadal affrontera l'Argentin Diego Schwartzman (no 11), vainqueur en cinq manches du Sud-Africain Kevin Anderson (no 6) 1-6, 2-6, 7-5, 7-6 (7/0) et 6-2 après une longue bataille de 3 h 51 min. Anderson a laissé filer deux balles de match, à 5-4 aux troisième et quatrième manches.

En gagnant son match contre Marterer, Nadal est devenu le cinquième joueur de l'ère moderne à atteindre le plateau des 900 victoires.

Les autres sont Jimmy Connors (1256), Roger Federer (1149), Ivan Lendl (1068) et Guillermo Vilas (969).