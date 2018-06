C’est la troisième fois en neuf participations au tournoi que la double finaliste (2014, 2017) se hisse à ce niveau de la compétition à Paris.

Sur le court central, Halep n’a perdu son service qu’une seule fois, lorsqu’elle servait pour le match à 5-0. Elle a conclu le match au jeu suivant après 59 petites minutes de jeu.

Mertens, qui a commis 22 fautes directes et subi 6 bris, participait aux huitièmes de finale de Roland-Garros pour la première fois.

Halep affrontera la Française Caroline Garcia ou l’Allemande Angelique Kerber, ancienne numéro 1 mondiale, pour une place en demi-finales.

Kasatkina vient à bout de Wozniacki

La Danoise Caroline Wozniacki s’est inclinée devant la Russe Daria Kasatkina (no 14) en deux manches de 7-6 (7/5) et 6-3 d’un match disputé en deux jours en raison de l’obscurité.

La rencontre avait été interrompue dimanche soir à 3-3 dans la deuxième manche puisque la nuit commençait à poindre. À son retour sur le court central, Kasatkina n’a pas traîné pour prendre l’avantage. Elle a brisé le service de la deuxième raquette à la WTA à sa troisième tentative à 4-3.

À 21 ans, Kasatkina accède pour la première fois aux quarts de finale d’un tournoi du grand chelem. Elle affrontera la championne des Internationaux des États-Unis, l’Américaine Sloane Stephens, en quarts de finale.

Dabrowski éliminée

En double, Gabriela Dabrowski et sa partenaire chinoise Xu Yifan ont subi une défaite de 6-1 et 6-2 contre les Japonaises Eri Hozumi et Makoto Ninomiya au troisième tour.

Dabrowski et Xu ont souffert au service. Elles n’ont gagné que 48 % des points avec leur première balle et commis quatre doubles fautes. Leurs adversaires japonaises ont brisé leur service à cinq reprises et ont conclu l’affaire en 67 minutes.

La Canadienne participe également au double mixte, dont elle est championne en titre avec l’Indien Rohan Bopanna. Dabrowski et son nouveau coéquipier, le Croate Mate Pavic, affronteront en quarts de finale les Néerlandais Demi Schuurs et Matwe Middelkoop.

Plus de détails à venir.