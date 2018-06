Kompany est le point d’interrogation de la sélection belge. Le défenseur et capitaine de Manchester City s'est blessé à l’aine dans le match amical de 0-0 contre le Portugal samedi.

« C’est très difficile de tirer des conclusions avec le premier examen qu’a passé Vincent, a déclaré Martinez. On verra au cours des prochains jours en fonction du prochain examen et des sensations du joueur. J’ai confiance dans notre personnel médical. On va faire le maximum pour que Vincent soit présent. »

C’est très clair pour nous : si [Kompany] n’est pas capable de jouer, il ne viendra pas au Mondial et Laurent Ciman le remplacera. Mais son état d’esprit est un exemple pour tout le groupe et nos joueurs. Roberto Martinez, sélectionneur de la Belgique

Selon le règlement de la FIFA, il est possible de remplacer un joueur blessé par un autre « au plus tard 24 heures avant le coup d’envoi du premier match de son équipe ». Dans le cas de la Belgique, cela signifie jusqu’au 17 juin à 11 h (HAE).

Le défenseur Thomas Vermaelen (FC Barcelone), bien que blessé lui aussi, fait bien partie de la sélection.

Au premier tour du Mondial, la Belgique affrontera le Panama (18 juin), la Tunisie (23 juin) et l’Angleterre (28 juin) dans le groupe G.