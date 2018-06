Smoak et Grichuk ont tous deux cogné un circuit de deux points et un double d'un point.

Smoak a brisé l'impasse de 0-0 en sixième, frappant la neuvième longue balle de sa saison. Les Jays menaient 8-1 après leur tour au bâton en huitième.

« Ça nous enlève de la pression, a dit Smoak. Nous voulions tous faire le gros jeu qui chasserait la guigne. Nous pouvons maintenant nous concentrer à essayer de gagner le prochain match. »

Aledmys Diaz et Yangervis Solarte ont poussé des coureurs au marbre avec des simples opportuns.

Curtis Granderson et Kendrys Morales ont eu moins de succès, blanchis en cinq présences chacun.

Aaron Sanchez (3-5) a signé une première victoire depuis le 30 avril. En six manches, il n'a donné qu'un point et deux coups sûrs, deux simples. Il a accordé trois buts sur balles et a montré la sortie à sept frappeurs au bâton.

« Je ne suis pas sûr si quelque chose était différent, a dit Sanchez. J'ai été agressif, mais j'ai toujours la même approche. J'imagine que j'ai simplement lancé plus de prises. »

Quatre releveurs ont suivi dont Ryan Tepera, qui a obtenu les cinq derniers retraits.

« Cette victoire-là nous fait un grand bien, a dit le gérant des Jays, John Gibbons. Plusieurs gars ont obtenu de gros coups sûrs. Nous avons plié un peu à la fin, mais nous avons réussi à fermer les livres. »

Les Jays commenceront mardi une série de trois matchs face aux Yankees de New York, au Rogers Centre.