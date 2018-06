C'est la première fois que le troisième joueur mondial atteint les quarts de finale en grand chelem.



Après s'en être sorti contre le Serbe Dusan Lajovic, 60e mondial, Zverev était passé à un point d'une désillusion au troisième tour, quand le Bosnien Damir Dzumhur s'était procuré une balle de match dans la quatrième manche.



« Heureusement pour moi que ce sont des matches au meilleur des cinq manches, parce qu'à chaque fois, j'ai été mené deux manches à une. Je suis incroyablement heureux d'être en quarts en finale », a déclaré le numéro trois mondial, déjà titré trois fois en Masters 1000 (Rome et Montréal en 2017 et Madrid en 2018).



Si le service de Zverev est habituellement son arme de prédilection, c'est exactement cet aspect de son jeu qui a fait défaut et qui lui a fait perdre la troisième manche. Dans la quatrième manche, Khachanov a eu ses premières occasions de pris (2-2), mais c'est Zverev qui a concrétisé les siennes dans le jeu suivant.



Ces matchs marathons finiront-ils par laisser des traces? Zverev a fait appel au soigneur lors de la dernière manche pour un problème à un orteil du pied gauche.

En quarts de finale, Zverev affrontera l'Autrichien Dominic Thiem, tombeur du Japonais Kei Nishikori, en quatre manches de 6-2, 6-0, 5-7 et 6-4. Ce sera donc une troisième participation consécutive aux quarts de finale à Roland-Garros pour Thiem.

Lors de leur dernier duel, en finale du tournoi de Madrid le mois dernier, Zverev avait dominé Thiem en deux manches identiques de 6-4.

Les résultats du jour :



Dominic Thiem (no 7) bat Kei Nishikori (no 19) 6-2, 6-0, 5-7, 6-4

Alexander Zverev (no 2) bat Karen Khachanov 4-6, 7-6, 2-6, 6-3, 6-3