Pourtant un cas incertain pour le match no 3, Kuznetsov a commencé la partie en force. Le Russe a servi une superbe passe à Alexander Ovechkin qui s’est buté à Marc-André Fleury dès la 2e minute de jeu de la rencontre.

Avec 7:10 à faire au deuxième engagement, l'attaquant russe à profiter d'une attaque à trois contre un pour battre habillement Fleury sous le bras droit, pour inscrire son 12e but des séries éliminatoires. Kuznetsov a aussi obtenu une mention d'aide sur le premier but de la rencontre, compté par Alexander Ovechkin.

Le capitaine de Capitals a profité d'un troisième retour accordé par le gardien de Vegas pour ouvrir la marque, son 14e en séries.

Alex Ovechkin a ouvert la marque pour les Capitals. Photo : Associated Press/Alex Brandon

Brayden Holtby a réalisé 21 arrêts dans la rencontre. Outre la bévue de ce dernier sur le but de Tomas Nosek, avec 16:31 de jouées en 3e période, le gardien des Capitals a connu un fort match. Il a repoussé plusieurs bons tirs des Knights, qui ont eu plusieurs bonnes chances de marquer, dont celle de Jonathan Marchessault avec six minutes à faire avant le deuxième entracte.

De l'arrière de son filet, Holtby a voulu remettre le disque à un coéquipier, mais c'est plutôt Nosek qui a reçu l'offrande dans l'enclave. C'était à ce moment, 2 à 1.

Devante Smith-Pelly a inscrit le troisième but des siens avec un peu plus de six minutes à faire à la rencontre. L’ancien du Canadien s’est bien racheté après avoir été puni à deux reprises, dont une première pénalité pour interférence sur le gardien qui aura coûté un but à Washington, qui venait de marquer sur le jeu.

Les Golden Knights ont subi une deuxième défaite de suite, après s'être inclinés 3 à 2, mercredi, à Vegas. L'équipe du Nevada n'a pas su profiter des quatre avantages numériques dont ils ont bénéficié.

C'est la 2e fois que la formation de Gerard Gallant tire de l'arrière en séries. Les Jets de Winnipeg s'étaient emparés du match no 1 en finale de l'Association de l'Est, avant de baisser pavillon lors des quatre suivants.

Marc-André Fleury, qui a été frappé à quelques reprises durant la partie, a accordé trois buts sur 26 tirs. Le Québécois a accordé 10 buts aux Caps dans cette série.

Le quatrième affrontement entre les deux formations est prévu lundi, dès 20h HAE, au Verizon Center.