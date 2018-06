Vargas a battu le gardien Joe Willis d’une frappe de l’extérieur de la surface de réparation à la 44e minute. Recruté l’hiver dernier, le numéro 16 de l’Impact recevait son premier départ depuis le 28 avril.

Les Montréalais (4-10-0) n’avaient plus inscrit de but depuis le 5 mai dernier dans une victoire de 4-2 à domicile contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Ils avaient perdu leurs quatre matchs suivants par jeu blanc.

« Il y a du soulagement, a reconnu l’entraîneur-chef montréalais, Rémi Garde. On ne va pas se le cacher. Nous étions dans une période difficile. Nous ne dirons pas que nous n’y sommes plus, mais, sur le plan de la confiance, c’est un pas important que nous avions à faire aujourd’hui. »