La joueuse de Brampton, en Ontario, a paraphé une entente samedi avec l’Olympique Lyonnais qui prolongera leur association jusqu’en 2022.

Le pacte devait à l’origine s’arrêter en 2019.

L’agent de Buchanan, Alain Naigeon, n’a pas dévoilé les détails financiers, mais croit qu’une seule défenseuse touchera plus d’argent : la capitaine de l’OL et de l’équipe nationale de France, Wendie Renard.

« À un jeune âge comme [Buchanan], je ne connais personne qui a son salaire », a dit Buchanan.

La Canadienne a disputé les deux dernières saisons avec Lyon. Elle s’est démarquée à la Coupe du monde de 2015.

Buchanan a porté les couleurs du Canada pour 76 matchs, et a participé à la suprématie lyonnaise en soccer féminin. Avec la Canadienne dans ses rangs, l’OL a remporté deux fois la Ligue de France et la Ligue des champions et une fois la Coupe de France.