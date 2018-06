Axelle Crevier, Emma Wright, trois fois, Monika Eggens et Elyse Lemay-Lavoie ont été les marqueuses pour les Canadiennes.



Les dernières secondes s'écoulaient au cadran et la marque était de 6-6 lorsqu'un mauvais lancer des Canadiennes a remis le ballon en jeu pour les Russes. Ces dernières ont ensuite inscrit le but victorieux avec une seconde à jouer.



À égalité à 2-2 après le premier quart, les Canadiennes et les Russes se sont échangé deux buts dans le deuxième quart et étaient donc toujours dans une impasse à la demie. L'égalité a perduré au terme du troisième quart, qui s'est conclu 5-5.



Krystina Alogbo, Shae Fournier et la gardienne de but Clara Vulpisi sont les autres Québécoises de la formation canadienne dirigée par Haris Pavlidis.



Les Canadiennes se rendront maintenant au Japon pour participer à un camp d'entraînement avec l'équipe japonaise, et elles en profiteront pour visiter les installations olympiques de 2020.



Les joueuses de l'unifolié passeront ensuite l'été à Montréal afin de s'entraîner en vue de la Coupe du monde, qui aura lieu en septembre.