Lapierre, qui évoluait avec l'Intrépide de Gatineau dans la Ligue midget AAA, a marqué 17 buts et amassé 40 mentions d'aide en 35 matchs la saison dernière. Le hockeyeur âgé de 16 ans de 5 pi 11 po et 161 livres (1,80 m, 73 kg), est un fabricant de jeux naturel, et il était considéré par plusieurs observateurs comme étant le meilleur espoir de cette cuvée.

« Toute ma famille habite Jonquière ou Chicoutimi. Ma mère est née là-bas. Il n'y a que mon père qui est d'ici en Outaouais. J'ai toujours carburé à la pression. Ça ne serait qu'une motivation additionnelle pour moi de jouer au Saguenay. Je pourrais compter sur leur support presque tous les matchs », a-t-il déclaré vendredi.

Les Sea Dogs de Saint-Jean ont sélectionné au deuxième rang le défenseur William Villeneuve. Ce dernier, qui évoluait pour les Cantonniers de Magog la saison dernière, est reconnu pour sa mobilité ainsi que la qualité de sa première passe.

L'attaquant Mavrik Bourque a ensuite été sélectionné au troisième rang par l'équipe hôtesse de l'événement, les Cataractes de Shawinigan, suivi du défenseur Lukas Cormier par les Islanders de Charlottetown, et de l'attaquant Patrick Guay par le Phoenix de Sherbrooke.

La première ronde se poursuivra pendant une partie de la journée, samedi.

Le circuit Courteau a fait les choses en grand cette année pour souligner le 50e anniversaire de la ligue, notamment en invitant des têtes d'affiche telles que Marc Denis (Chicoutimi), Marc-Édouard Vlasic (Québec) et Steve Bégin (Val-d'Or) qui ont tous évolué à un certain moment de leur carrière dans la LHJMQ.