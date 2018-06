Il s'agira du 22e affrontement entre les deux joueuses, mais le premier depuis la victoire de Williams en quarts de finale en Australie, en 2016. Serena Williams, qui dispute un premier tournoi du grand chelem depuis la naissance de sa fille, a remporté 19 des 22 duels entre les deux championnes.

« Aujourd'hui j'ai joué très solide. Je ne sais pas. Je joue et après je gagne », a-t-elle affirmé après le match. Ce n'est pas facile... Mais c'est différent parce que j'ai un enfant maintenant. Tout est très différent pour moi. »

Maria Sharapova, 30e joueuse mondiale, a quant à elle obtenu son billet pour les huitièmes de finale à Roland-Garros en battant la sixième raquette mondiale, Karolina Pliskova, en deux manches de 6-2 et 6-1, samedi.

La Russe de 31 ans n'a laissé aucune chance à son adversaire en mettant fin au duel en seulement 59 minutes.

« J'ai fait du bon boulot. J'ai réussi en particulier à la surprendre sur les retours par mon agressivité », a souligné Sharapova.

« Mon jeu, c'était du solide. J'ai fait ce qu'il fallait, en étant très engagée sur les balles de bris. J'ai été la chercher cette victoire », a déclaré celle qui avait manqué les deux dernières éditions du tournoi.

En 2016, Sharapova purgeait une suspension de 15 mois pour dopage au meldonium. L'an passé, son classement ne lui permettait pas d'intégrer le grand tableau et elle n'avait pas reçu de laissez-passer de la part des organisateurs. Elle s'était ensuite blessée à une jambe, ruinant ses chances de tenter sa chance en passant par les qualifications.

Muguruza, Stephens et Halep avancent

Garbine Muguruza, 3e tête de série, a facilement vaincu Samantha Stosur en deux manches de 6-0 et 6-2, samedi, au troisième tour des Internationaux de France.

La championne de 2016 à Roland-Garros a remporté la première manche en seulement 26 minutes.

En deuxième manche, l’Espagnole faisait face à trois balles de bris lorsqu’elle a commis une double faute pour permettre à Stosur de ramener le pointage à 2-2. Muguruza s’est cependant reprise de belle façon en gagnant les quatre points suivants.

Au prochain tour, Muguruza affrontera la 39e tête de série, Lesia Tsurenko.

De son côté, Sloane Stephens a eu besoin de trois manches de 4-6, 6-1 et 8-6 pour battre Camila Giorgi. La 10e tête de série se retrouve donc au quatrième tour pour une cinquième fois en sept participations aux Internationaux de France. Elle fera maintenant face à Anett Kontaveit, qui a eu le meilleur contre Petra Kvitova.

La numéro un mondiale, Simona Haelp, accès au quatrième tour g^race à une victoire en deux manches de 7-5 et 6-0 contre Andra Petkovic. La Roumaine n'a jamais perdu contre Petkovic, et quatre de ses sept victoires contre elle en carrière se sont produites sur la terre battue. Petkovic a demandé l'intervention d'un thérapeute pour une douleur à la jambe droite, qui a été enrubannée au-dessus et en dessous du genou.

Halep s'est inclinée à deux reprises en finale à Roland-Garros, dont l'an dernier. Elle affrontera au prochain tour la Belge Elise Mertens. La 16e tête de série a défait Daria Gavrilova 6-3, 6-1.

Dabrowski invaincue

La Canadienne Gabriela Dabrowski a signé deux victoires samedi. Elle a d'abord uni ses efforts à ceux de la Chinoise Yifan Xu pour gagner en deux manches identiques de 6-2, au deuxième tour du tournoi de double féminin. Elle a ensuite complété sa journée parfaite en l'emportant 4-6, 6-3, 10-7 au premier tour en double mixte avec le Croate Mate Pavic.

Dabrowski et Xu, les cinquièmes têtes de série, n'ont mis que 63 minutes pour compléter leur match contre l'Américaine Kaitlyn Christian et l'Allemande Carina Witth. Elles affronteront les Japonaises Eri Hozumi et Makoto Ninomiya au tour suivant.

En double mixte, Dabrowski et Pavic croiseront le fer au deuxième tour avec la Tchèque Andrea Sestini Hlavackova et le Français Édouard Roger-Vasselin.

Dabrowski a gagné le double mixte à Paris l'an dernier en compagnie de l'Indien Rohan Bopanna. Elle a aussi triomphé en double mixte avec Pavic aux Internationaux d'Australie plus tôt cette année.

Résultats :