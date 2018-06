Niemann a inscrit un pointage de 68, deux coups de plus que Stanley. Il a terminé sa journée avec six autres oiselets et trois bogueys.

Les deux joueurs affichent des pointages cumulatifs de 133, 11 sous la normale et détiennent une avance de deux coups sur le Sud-Coréen Byeong Hun An (67).

L'Australien Jason Day, qui n'a jamais fait mieux qu'une 15e place à l'Omnium Memorial, a ramené une deuxième carte d’affilée de 68 et accuse un retard de trois coups.

Niemann, un golfeur de 19 ans originaire du Chili, n'en est qu'à son cinquième départ chez les professionnels et compte déjà deux top 10 sur le circuit de la PGA.

Tiger Woods a cogné la balle avec suffisamment d'aplomb pour se trouver proche des meneurs, sauf qu'il a raté cinq roulés de moins de sept pieds.

Il a inscrit un score de 67 et son retard est de 6 coups sur les meneurs.

Le Canadien Adam Hadwin a joué 70 pour une fiche cumulative de 144.

Son compatriote Mackenzie Hughes a été éliminé après avoir signé une carte de 73 vendredi. Sa fiche totale de 145 l'a laissé à un coup du seuil de qualification.