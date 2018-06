Un texte de Michel Chabot

« Il souffre, dit son entraîneur Stéphan Larouche. Il souffre comme je ne l’ai pas vu souffrir souvent parce qu’on fait des choses nouvelles. C’est nouveau pour Jean et c’est extrêmement exigeant. À la limite, je me demande si ce n’est pas trop dur ce qu’on fait. »

Après 13 ans dans la boxe professionnelle, on pourrait penser que l’ancien champion WBC des mi-lourds a tout vu. Mais ce nouveau chapitre de sa carrière le confronte à une situation inédite, ne serait-ce qu’en raison de la différence de poids avec son adversaire.

Le soir de la pesée, Bossé devra descendre à 90,7 kg (200 lb), mais il devrait se battre le lendemain à environ 104 kg (230 lb). Pascal, lui, devrait monter dans l’arène à 86 kg (190 lb).

« C’est extrême, soutient le boxeur de 35 ans. Je fais du sparring avec un gars qui pèse 45 kg (100 lb) de plus que moi. Il pèse 124 kg (275 lb) alors la charge de travail est vraiment plus que d’habitude. Le fait de frapper, il me faut plus d’énergie et de recevoir des coups me fait dépenser plus d’énergie aussi. »

Quand Jean se fait frapper par le gars de 124 kg (275 lb), je suis un peu inquiet des fois. Est-ce que j'ai pris une bonne décision? Est que je n’ai pas exagéré un petit peu trop? Stéphan Larouche

« Des fois je pense que oui, répond Pascal, provoquant le rire des deux complices. Mais par contre, ça va me servir. Il faut souffrir à l’entraînement pour être prêt pour le combat. Parce que si je suis capable d’absorber les coups lors du camp, je vais être capable d’absorber les coups d’un gars de 102 kg (225 lb) pendant le combat. »

« Il faut quand même être extrêmement prudent, ajoute Larouche. On a des gants de 16 onces et un casque sur la tête. Ça va être des gants plus petits et pas de casque [le soir du combat]. Si Bossé a une qualité, c’est que c’est un gars explosif. C’est un sniper, il a l’habitude du coup de poing vif. C’est ce qui a fait sa carrière jusqu’à présent et il faut se méfier de ça . »

Autre nouveauté pour Pascal : prendre du poids tant qu'il le peut. La tâche n’est pas aussi simple qu’on pourrait le croire.

« C’est un petit peu difficile. Je suis un peu plus fatigué que ce que je pensais, admet-il. Mais tranquillement pas vite je pense que je vais être capable de monter mon poids. J’essaie de manger un peu plus, plus souvent, plus de protéines, un peu plus de gras, contrairement à mes autres diètes. Je coupais dans le gras, dans le sucre et dans le sel. »

« Jean s’entraîne toujours à 85, 86 kg (188-189 lb), affirme Larouche. C’est le poids dans lequel il performe à l’entraînement. On a juste pas de soucis à se casser la tête pour se déshydrater. Et moi le soir [du combat], je veux le voir dans son poids de sparring. »

Le style de Bossé représente toutefois une énigme, étant donné que ce combattant des arts martiaux mixtes n’a qu’un seul combat de boxe professionnelle derrière la cravate.

« Il a un combat de débutant fort. C’est ce qu’on a vu et il faut se baser là-dessus. Il va arriver avec un rythme qu’on ne connaît pas vraiment. Ce n’est pas un rythme de grand boxeur, c’est un rythme de gars qui veut se battre. Jean, lui, il a l’habitude de se retrouver avec des gars qui savent boxer. C’est le petit bout qui va être un peu plus difficile à gérer en début de combat. »

Retour vers le futur

Quand il est passé des super-moyens aux mi-lourds en 2009, Pascal se souvient des sensations positives qu’il avait éprouvées. Il espère à nouveau que ce sera le cas cette fois-ci.

« À 76 kg (168 lb), j’étais vraiment sec. Quand j’ai monté de poids, ça m’a donné plus d’énergie, plus de souffle et j’étais plus souriant aussi. Alors ç’a été très bénéfique pour moi. »

Bossé est parti s’entraîner avec Sugar Hill au réputé Kronk Gym, à Detroit. Un endroit que Pascal n’a jamais fréquenté, mais où il dit avoir des espions.

« J’espère qu’il ne va pas revenir avec trop de yeux au beurre noir pour le 29 juin », a blagué Pascal.

Selon lui, quelques semaines d’entraînement avec un entraîneur chevronné auront quelques bienfaits sur la technique de Bossé mais pas suffisamment pour le transformer.

C’est sûr qu’il pourra faire de petits ajustements, mais par contre, quand ça va mal, on revient au naturel. Alors tôt dans le combat je crois qu’il va revenir à son naturel, à celui d’un bagarreur de rue, de hockey, d’un gars de UFC. Jean Pascal

Peu avant son deuxième combat contre Sergey Kovalev, en 2016, Pascal avait quitté Marc Ramsay pour se joindre à l’entraîneur Freddie Roach. Mais cette courte association de deux mois n’avait pas porté fruit.

« Au début, ça m’avait apporté une petite dose de confiance, mais, pour être franc avec vous, je pense que ça été un de mes pires combats. Je ne blâme pas Freddie Roach, mais peut-être qu’on a pas eu assez de temps d’ajustement. »

L’homme aux 32 victoires en 38 combats, dont 19 par K.-O., estime que Bossé aura beaucoup de notions à apprendre s’il espère le vaincre.

« Si moi, boxeur à temps plein et ancien olympien, je n’ai pas eu le temps, en deux mois, d’assimiler le nécessaire pour vaincre un adversaire de la trempe de Kovalev, ça me surprendrait beaucoup que Bossé ait le temps d’assimiler l’expertise pour me battre. »

Jean Pascal est confiant, mais pas à outrance, assure-t-il. Les leçons du passé lui auraient-elles insufflé de la sagesse et de l'humilité?

« Chaque fois que je pensais que j’allais gagner, j’ai perdu. Chaque fois que j’avais un doute, j’ai gagné. Alors, effectivement, le doute est là. »

Peut-être est-ce aussi la bonne vieille technique pour endormir le clan ennemi. Larouche a rajouté une couche de crémage sur le gâteau de la flagornerie.

« C’est un gars qui est courageux, c’est un guerrier, c’est un gars qui ne va pas abandonner, qui a un bon menton. »

La majorité des experts, plus réalistes, croient toutefois que Bossé n’a que trop peu de réelles chances de succès, surtout si le duel devait aller au-delà de cinq ou six rounds.