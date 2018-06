Un texte de Marie Malchelosse

Ce match contre Houston prend donc l’allure d’un moment de vérité. Au cours des dernières semaines, tout a été dit. Le président, l’entraîneur-chef et les joueurs eux-mêmes ont passé leurs messages. Contre Houston, il faut passer aux actes.

Tous les matchs à domicile sont très importants parce que les partisans sont là tous les matchs pour nous témoigner leur soutien. C’est difficile de ne pas leur offrir le résultat qu’ils attendent. Ils sont un peu exaspérés alors on essaie de retrouver le chemin de la victoire et de retrouver une culture gagnante. Raheem Edwards

Pour ça, il faudra concrétiser. La séquence de quatre défaites par blanchissage du Bleu-blanc-noir est insoutenable et injustifiable.

Le record de 382 minutes de jeu sans but n’est pas le genre de résultat qui vient attendrir les partisans frustrés.

« L’entraîneur nous a dit qu’une partie de son travail était de nous donner les moyens d’arriver dans le dernier tiers, mais après, ça revient à nous d’improviser et de suivre notre instinct, a raconté Daniel Lovitz jeudi. C’était plutôt discret concernant la communication sur le terrain, mais maintenant on commence à se parler un peu plus. »

L’Impact a pourtant construit de façon encourageante en première demie, dans la défaite de 2-0 contre le Minnesota United, samedi dernier. C’est souvent en deuxième demie que l’Impact perd ses moyens.

Il y a de la frustration qui naît d’erreurs individuelles parfois qui viennent plomber un collectif qui, pour le moment, n’est pas suffisamment solide et habitué à jouer ensemble, à vivre ensemble aussi pour supporter ces petites erreurs. Rémi Garde

En ce qui a trait à son effectif, l’Impact devrait compter sur un Ignacio Piatti ragaillardi par son entretien avec Rémi Garde cette semaine. Ses dernières réalisations offensives remontent au 5 mai dans la victoire de 4-2 contre la Nouvelle-Angleterre. Comme on le disait jeudi, la probabilité est forte de revoir Rod Fanni et Rudy Camacho réunis en défense centrale.

L’Impact a d’ailleurs tout intérêt à être aussi aiguisé à l’attaque qu’en défensive samedi. Les joueurs du onze montréalais ont rendu hommage toute la semaine aux puissants marqueurs de Houston, tels Romell Quioto et Alberth Elis qui à eux deux cumulent 11 buts et 11 aides en 12 matchs.

Je ne sais pas trop comment les décrire. Des gars spéciaux. Ce sera un défi, mais un défi qui me motive. Raheem Edwards

Le Dynamo se remet d’une défaite de 2-1 subie mercredi contre le Real, à Salt Lake City. Ils venaient d’enchaîner quatre victoires de suite.

Les partisans ont donc quelques raisons valables d’entrevoir un bon résultat samedi.