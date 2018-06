Bien que son compagnon de trio n'ait pas encore reçu le feu vert des médecins pour prendre part au troisième match contre les Golden Knights de Vegas, Ovechkin était sur la bonne piste.

Kuznetsov a participé à l'entraînement optionnel des Caps, vendredi, deux jours après avoir été solidement frappé par Brayden McNabb en première période.

Meilleur marqueur des séries avec 25 points, dont 11 buts, Kuznetsov a alors quitté la patinoire pour se rendre directement au vestiaire en se tenant le bras gauche. L'équipe avait alors indiqué qu'il souffrait d'une blessure au « haut du corps ».

« Kuzy est un de nos meilleurs joueurs, a reconnu l’attaquant Lars Eller, auteur d’un but et deux passes dans la dernière rencontre. Il a un talent incroyable et il peut changer le cours d’un match, peu importe la soirée. Nous espérons le retrouver demain. Sinon, nous avons démontré que nous pouvons parer à ces pertes. »

L'entraîneur-chef des Capitals, Barry Trotz, a déclaré vendredi qu'une décision dans le cas de Kuznetsov, qui n'a pas rencontré les journalistes, ne sera prise qu'avant la partie de samedi.