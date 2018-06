Svitolina n'a pas été en mesure de surmonter le défi que lui a posé la Roumaine, plus incisive. L'Ukrainienne a signé 11 coups gagnants contre 31 pour sa rivale.

Étonnamment, Svitolina, championne du tournoi de Rome, a affiché un meilleur taux de réussite avec sa deuxième balle de service (62 % contre 46 %).

Buzarnescu retrouvera Madison Keys (no 13) en huitièmes de finale. L'Américaine a indiqué la porte de sortie à la Japonaise Naomi Osaka (no 21) grâce à un gain de 6-1 et 7-6 (9/7).

